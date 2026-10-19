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Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Kütahya Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu'nda Tavşanlı Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi; öğrenciler kültür dolu bir akşam yaşadı, etkinlikler kararlılıkla sürecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Zafertepe kız yurdunda müzikle dolu bir etkinlik

Kütahya’da Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen konser, yurtta kalan öğrencilerin akşamını müzikle renklendirdi. Etkinliğin organizasyonunu Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üstlendi; sahneyi ise Tavşanlı Türk Sanat Müziği Korosu paylaştı. Öğrenciler, konser sırasında Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini dinleyerek keyifli anlar yaşadı.

repertuvar ve atmosfer:

Konserde korunun yorumladığı eserler izleyiciden yoğun ilgi gördü. Salon boyunca yükselen ezgiler, öğrenciler arasında samimi bir atmosfer oluşturdu; zaman zaman alkışlar ve ortak söyleyişler etkinliğin sıcaklığını artırdı. Bu akşam, müziğin izleyiciler arasında kurduğu bağın somut bir örneği olarak öne çıktı.

gençlere yönelik kültürel erişim:

Etkinlik, gençlerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunma amacıyla gerçekleştirildi. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, benzer organizasyonların sürdürüleceğini vurgulayarak etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Kurum yetkilileri, gençleri sanat ve müzikle buluşturmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Yurt ortamında düzenlenen bu tür konserler, öğrencilerin kültürel deneyimini zenginleştirirken topluluk ruhunu da güçlendiriyor. Katılımcılar ve organizatörler, ilerleyen dönemde benzer etkinliklerin tekrarlanmasını beklediklerini ifade etti.

KÜTAHYA’DA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ DÜZENLENDİ

KÜTAHYA’DA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ DÜZENLENDİ

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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