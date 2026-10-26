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Merkezefendi'de baja şöleni: Türkiye baja şampiyonası 5. ayak tamamlandı

Türkiye Baja Şampiyonası 5. ayak Merkezefendi'de gerçekleştirildi; 5 kategoride 16 araç, 32 sporcu kıyasıya yarıştı ve ödüller sahiplerine verildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Merkezefendi'de baja şöleni: Türkiye baja şampiyonası 5. ayak tamamlandı

Merkezefendi'de Türkiye Baja 5. ayak yarışları tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Baja Şampiyonası 5. Ayak Yarışları, Merkezefendi Off-Road Pisti'nde gerçekleştirildi. Organizasyona 5 kategoride 16 araç ve 32 sporcu katıldı; yarış boyunca kıyasıya mücadeleler ve yüksek ilgi gözlendi.

organizasyon ve ödül töreni:

Yarışların startının ardından zorlu parkurlarda alın teri ve strateji ön plana çıktı. Etkinlik, Merkezefendi Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin sürdüğünü gösterdi. Etkinlik sonunda, dereceye giren sporculara Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle madalya ve kupaları takdim edildi; sporcular toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

kategoriler ve dereceye girenler:

SSV Klasmanı'nda birinci Abdullah Turgut - Arda Şenay, ikinci Adem Kalyon - Batuhan Özkök ve üçüncü ise Erkan Sülün - Mert Tepe oldu.

Otomobil Klasmanı'nda birinci Ali Kutay - Ebru Demirbay, ikinci Rahmi Eken - Mert Kaya ve üçüncü Efe Turan - Bilge Kağan Turan olarak kaydedildi.

Takımlar Klasmanı'nda birinci GE RallyRaid Team ve ikinci Mega Metal Racing Team oldu.

Sınıf 2 Klasmanı'nda birinci Ali Kutay - Ebru Demirbay, ikinci Rahmi Eken - Mert Kaya ve üçüncü Yusuf Zümre - Ramazan Çetin olarak belirlendi.

Sınıf 3 Klasmanı'nda birinci Efe Turan - Bilge Kağan Turan, ikinci Fatih Akbay - Halit Çakır ve üçüncü ise Mehmet Yılmaz oldu.

Sınıf 4 Klasmanı'nda birinci Ali Seyda Kıvrak - Duralı Altınok, ikinci Gökhan Doğan - Serkan Sivri ve üçüncü Caner Bal - Ramazan Karaçelik olarak tamamlandı.

Merkezefendi'de geleneksel hale gelen off-road etkinliği, bu yıl da hem sporcular hem de izleyiciler için yoğun ve unutulmaz bir yarış günü sundu.

TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞLARI 5 KATEGORİDE 16 ARAÇ VE 32 SPORCUNUN KATILIMIYLA...

TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞLARI 5 KATEGORİDE 16 ARAÇ VE 32 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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