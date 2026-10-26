Muğla'da jandarma trafik denetimlerinde 27.741 araç kontrol edildi

denetim döneminin sonuçları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerinin 19-25 Ekim 2026 tarihlerinde yürüttüğü trafik denetimlerinde toplam 27.741 araç kontrol edildi. Denetimlerin amacı, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemektir.

uygulanan işlemler ve tespitler:

Kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 1.292 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Kuralları ihlal eden 55 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Mevzuata aykırılık tespit edilen 264 araç ise trafikten men edildi.

eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Denetimlere paralel olarak trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla 2.148 sürücüye bilgilendirme ve trafik eğitimi verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik kontrolleri ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİNCE 19-25 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 27 BİN 741 ARAÇ KONTROL EDİLDİ.