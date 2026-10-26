Güven uygulamasında Kozan'da operasyon: kalaşnikof ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında 43 noktata, 450 emniyet personelinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler:

Denetimlerde bir adet kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 547 fişek ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve ayrıca 197 fişek daha ele geçirildi. Uyuşturucuya yönelik aramalarda 5,27 gram ve 11 ayrı uyuşturucu madde bulundu.

Yakalamalar, tutuklamalar ve trafik tedbirleri:

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da yakalandı: alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ve irtikap suçundan yakalanan bir şahıs esnasında gözaltına alındı; bu üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik uygulamalarında da sıkı denetimler gerçekleştirildi: modifiye nedeniyle 14 araç hakkında işlem yapıldı, 203 motosiklet sürücüsü çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı; ayrıca 32 araç ve 13 motosiklet trafikten men edildi. Yüksek sesle müzik ve abartı egzoz denetimlerinde 13 araç hakkında toplam 301.752 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, planlı denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 19-26 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA İLÇEDE HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMASI AMACIYLA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ. KOZAN’A GÜVEN UYGULAMALARI KAPSAMINDA 43 NOKTADA 450 EMNİYET PERSONELİNİN KATILIMIYLA YAPILAN DENETİMLERDE 1 ADET AK-47 TÜFEK VE TÜFEĞE AİT 547 FİŞEK, 2 RUHSATSIZ TABANCA, 2 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ VE 197 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ. ÇALIŞMALARDA AYRICA 5,27 GRAM VE 11 ADET UYUŞTURUCU/UYARICI MADDE BULUNDU