Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

KoçFest Akdeniz Üniversitesi kampüsünde müzikle geri döndü

Koç grubunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen KoçFest, Antalya durakında öğrencilerle bir araya geldi. 2006 yılında üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan festival, bu yıl 5-22 Ekim tarihleri arasında 7 ildeki 7 üniversitede düzenleniyor ve Akdeniz Üniversitesi bu serinin 6'ncı durağı oldu.

Yıllar içinde farklı illerde öğrencilere ulaşan etkinlik, pandemi nedeniyle 2020 yılında ara vermişti. Topluluğun 100. yılı dolayısıyla yeniden kampüslere taşınan KoçFest, Antalya'da 6 yıl aradan sonra tekrar öğrencilerle buluştu.

program ve sanatçılar:

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen festival, sahneye çıkan isimlerle devam etti. Etkinlik, Daddy-E & DJ Dear Darling ikilisinin performansıyla başladı; ardından elektro-pop ve alternatif dans müziği sanatçısı, piyanist ve söz yazarı Nova Norda yaklaşık bir saatlik repertuarıyla şarkılarını seslendirdi.

Gecenin finalinde sahneyi alan ska-punk ve rock grubu Athena, konser boyunca dinleyicilere tanıdık parçalarını sundu. Grup, "Ben Böyleyim", "Kafama Göre", "Arsız Gönül", "Holigan", "Dam Üstüne Çul Serer" ve "Senden, Benden, Bizden" adlı şarkılarını sıraladı.

öğrencilerin katılımı ve atmosfer:

Performanslar sırasında öğrenciler grubun solisti Gökhan Özoğuz ile birlikte şarkılara eşlik etti; atmosfer canlı ve coşkuluydu. Festival alanında gençlerin ilgisi, etkinliğin kampüse taşınmasının beklendiği gibi etkili olduğunu gösterdi.

KoçFest'in bu yılına özel programıyla, hem geçmişin sürekliliği hem de pandemi sonrası yeniden buluşmanın önemi vurgulandı. Etkinlik dizisinin diğer duraklarıyla birlikte üniversite kampüslerindeki varlığını sürdürmesi planlanıyor.

ANTALYA'DA 100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KOÇFEST'TE DADDY-E & DJ DEAR DARLİNG, NOVA NORDA VE ATHENA SAHNE ALDI.