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Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Koç grubunun 100. yılı etkinliği KoçFest, 5-22 Ekim arasında Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi; Daddy-E, Nova Norda ve Athena öğrencilerle sahnede buluştu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 00:15

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

KoçFest Akdeniz Üniversitesi kampüsünde müzikle geri döndü

Koç grubunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen KoçFest, Antalya durakında öğrencilerle bir araya geldi. 2006 yılında üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan festival, bu yıl 5-22 Ekim tarihleri arasında 7 ildeki 7 üniversitede düzenleniyor ve Akdeniz Üniversitesi bu serinin 6'ncı durağı oldu.

Yıllar içinde farklı illerde öğrencilere ulaşan etkinlik, pandemi nedeniyle 2020 yılında ara vermişti. Topluluğun 100. yılı dolayısıyla yeniden kampüslere taşınan KoçFest, Antalya'da 6 yıl aradan sonra tekrar öğrencilerle buluştu.

program ve sanatçılar:

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen festival, sahneye çıkan isimlerle devam etti. Etkinlik, Daddy-E & DJ Dear Darling ikilisinin performansıyla başladı; ardından elektro-pop ve alternatif dans müziği sanatçısı, piyanist ve söz yazarı Nova Norda yaklaşık bir saatlik repertuarıyla şarkılarını seslendirdi.

Gecenin finalinde sahneyi alan ska-punk ve rock grubu Athena, konser boyunca dinleyicilere tanıdık parçalarını sundu. Grup, "Ben Böyleyim", "Kafama Göre", "Arsız Gönül", "Holigan", "Dam Üstüne Çul Serer" ve "Senden, Benden, Bizden" adlı şarkılarını sıraladı.

öğrencilerin katılımı ve atmosfer:

Performanslar sırasında öğrenciler grubun solisti Gökhan Özoğuz ile birlikte şarkılara eşlik etti; atmosfer canlı ve coşkuluydu. Festival alanında gençlerin ilgisi, etkinliğin kampüse taşınmasının beklendiği gibi etkili olduğunu gösterdi.

KoçFest'in bu yılına özel programıyla, hem geçmişin sürekliliği hem de pandemi sonrası yeniden buluşmanın önemi vurgulandı. Etkinlik dizisinin diğer duraklarıyla birlikte üniversite kampüslerindeki varlığını sürdürmesi planlanıyor.

ANTALYA&#039;DA 100&#039;ÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KOÇFEST&#039;TE DADDY-E &amp; DJ DEAR DARLİNG...

ANTALYA'DA 100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KOÇFEST'TE DADDY-E & DJ DEAR DARLİNG, NOVA NORDA VE ATHENA SAHNE ALDI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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