Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

hükümet kriz masası kurdu

Fransa’da 17 Ekim’de düzenlenen ve öğrenciler, sendikalar, Sarı Yelekliler ile farklı toplumsal kesimlerin katıldığı gösterilerin ardından yaşanan yağmalama, kundaklama ve şiddet olayları üzerine hükümet kriz masası oluşturdu. Başbakan Sebastien Lecornu 19 Ekim’de bakanlıklar arası toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Olaylarda yaklaşık 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığı ve güvenlik ile itfaiye personelinden 997 kişinin yaralandığı belirtildi.

güvenlik önlemleri:

Lecornu, şiddetin yoğunlaştığı bölgelere valilerin kısmi sokağa çıkma yasakları uygulaması talimatını verdiğini söyledi ve kamu düzeninin yeniden sağlanmasında kararlı olduklarını vurguladı. Olağanüstü hâl seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade etti ancak şu an için kısmi yasakların daha uygun olduğunu belirtti. Paris’in tamamının yasak kapsamına alınmayacağı netleştirildi.

Başbakan, mahkûm edilenlerin sosyal yardımlarına el konulmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentoya sunulacağını duyurdu. Adli işlemlerin hızlandırılması için Paris’te yaklaşık 200 soruşturmacının güvenlik kamerası ve sosyal medya görüntülerini inceleyeceği aktarıldı. Lecornu, "kırıp dökenler bedelini ödemeli" sözleriyle sert yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

ekonomik etkiler ve destek paketleri:

Ticaret Bakanı Serge Papin olaylarda en az 3 bin işletmenin zarar gördüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Lecornu, zarar gören işletmeler için özel bir destek fonu kurulacağını, vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinde kolaylıklar sağlanacağını ve kısa çalışma desteğinin yüzde 100 oranında uygulanacağını söyledi. Sigorta şirketleriyle hasar tespit ve tazminat süreçlerinin hızlandırılması için görüşmeler başlatıldı.

Başbakan ayrıca güvenlik güçlerini savunarak polisin seçim tartışmalarının malzemesi haline getirilmesine izin verilemeyeceğini belirtti.

soruşturmalar, istifa talebi ve siyasi yansımalar

Güvenlik güçlerinin bazı kentlerde kontrolü kaybetmesi tartışma yarattı. Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guerin, belediye binasının kundaklanmasından önce polislerin mühimmatının tükendiğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Saint-Etienne’de bir el bombasının patlaması sonucu 17 yaşındaki bir gösterici sağ elini kaybetti; olayla ilgili polis ve jandarma müfettişlikleri soruşturma başlattı. Paris’te ise protestolar sırasında fenalaşan bir kişi kalp-solunum durması sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in istifasını reddetti ve komuta zincirinde sürekliliğin sağlanmasının önemine işaret etti. Elysee Sarayı kararın, güvenlik güçlerinin komuta yapısının korunması amacıyla alındığını açıkladı. Macron ulusa seslenişinde şiddeti kınadı ve güvenlik hazırlıklarındaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Nunez bazı kentlerde kontrolün kaybedildiğini kabul ederek sorumluluk üstlendi.

aşırı sol iddiaları ve seçim güvenliği:

Lecornu, istihbarat servislerinin değerlendirmelerine dayanarak bazı aşırı sol grupların cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ülkede karışıklık çıkarma hedefi taşıdığını söyledi. Başbakan, şiddet yanlısı azınlıkların seçim takvimini veya seçimin yapılmasını sorgulatmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Siyasi partiler, sendikalar ve meslek örgütleriyle görüşmeler yapılacak; 5 Kasım’da planlanan yeni gösteriler öncesi güvenlik tedbirleri ele alınacak. Kısmi sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağı bölgeler ile ekonomik desteklerin ayrıntıları ilgili makamlar tarafından duyurulacak.

Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yaşanan şiddet olayları üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi. Yaklaşık 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığı ve binlerce işletmenin zarar gördüğü olayların ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından reddedildi.