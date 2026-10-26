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Elbistan'da gece tartışması silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi yaşamını yitirdi

Elbistan'da Güneşli Mahallesi'nde saat 02.00'de çıkan silahlı kavgada 40 yaşındaki Soner Çolak yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı; polis şüpheli A.K.'yi arıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elbistan'da gece tartışması silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bugün saat 02.00 sıralarında Güneşli Mahallesi Doktor Hasanbey Caddesi civarında yaşanan tartışma kısa sürede alevlendi. İddiaya göre, Soner Çolak (40) ile yanında bulunan arkadaşı ile A.K. arasında başlayan sözlü anlaşmazlık kavgaya dönüştü ve A.K. yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Atılan kurşunlar sonucu Soner Çolak ve yanında bulunan arkadaşı kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli hakkında iz sürme çalışması başlatıldı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve 3 çocuk babası olan Soner Çolak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma:

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi A.K.'yi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile tanık ifadelerini değerlendiriyor.

SONER ÇOLAK HAYATINI KAYBETTİ.

SONER ÇOLAK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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