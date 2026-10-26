Okul çevrelerinde kapsamlı denetim: Karaman'da öğrenci güzergâhlarında güvenlik artırıldı

Denetimin kapsamı:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, şehir genelinde geniş bir alanı kapsadı. Uygulamaya 15 ekip ve 31 personel ile çıkıldı; hedefte okul, üniversite ve öğrenci yurtları ile bu kurumlara erişim sağlayan güzergâhlar yer aldı.

Kontrollerde toplam 116 okul ve çevresi, 5 öğrenci yurdu çevresi, 33 park, 9 internet kafe ve 22 büfe incelendi. Denetimler sırasında 406 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, trafik açısından da 114 araç ve 18 okul servisi kontrol edildi.

Uygulama sonuçları ve yaptırımlar:

Kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen araçlara ilişkin işlem uygulandı; buna göre 10 araç hakkında cezai işlem gerçekleştirildi. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin kayıt altına alındığı ve gerekli idari yaptırımların uygulandığı kaydedildi.

Hedef ve süreklilik:

İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin amacı olarak çocuk ve gençlerin huzur içinde eğitim görmesini sağlamayı; okulların ve öğrenci güzergâhlarının suç ve olumsuz davranışlara karşı güvenli hale getirilmesini gösteriyor. Yetkililer, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.

KARAMAN’DA ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ YURTLARININ ÇEVRESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER DEVAM EDİYOR.