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Okul çevrelerinde kapsamlı denetim: Karaman'da öğrenci güzergâhlarında güvenlik artırıldı

Karaman'da 15 ekip ve 31 personelin katılımıyla okul çevreleri, yurtlar, parklar ve işyerlerinde kapsamlı güvenlik denetimi gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevrelerinde kapsamlı denetim: Karaman'da öğrenci güzergâhlarında güvenlik artırıldı

Denetimin kapsamı:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, şehir genelinde geniş bir alanı kapsadı. Uygulamaya 15 ekip ve 31 personel ile çıkıldı; hedefte okul, üniversite ve öğrenci yurtları ile bu kurumlara erişim sağlayan güzergâhlar yer aldı.

Kontrollerde toplam 116 okul ve çevresi, 5 öğrenci yurdu çevresi, 33 park, 9 internet kafe ve 22 büfe incelendi. Denetimler sırasında 406 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, trafik açısından da 114 araç ve 18 okul servisi kontrol edildi.

Uygulama sonuçları ve yaptırımlar:

Kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen araçlara ilişkin işlem uygulandı; buna göre 10 araç hakkında cezai işlem gerçekleştirildi. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin kayıt altına alındığı ve gerekli idari yaptırımların uygulandığı kaydedildi.

Hedef ve süreklilik:

İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin amacı olarak çocuk ve gençlerin huzur içinde eğitim görmesini sağlamayı; okulların ve öğrenci güzergâhlarının suç ve olumsuz davranışlara karşı güvenli hale getirilmesini gösteriyor. Yetkililer, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.

KARAMAN’DA ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ...

KARAMAN’DA ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİ YURTLARININ ÇEVRESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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