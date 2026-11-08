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Yaylada kar etkili oldu: Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi erken başladı

Beytüşşebap'a bağlı Faraşin yaylasında 2 bin 650 rakımda erken yağan kar nedeniyle besiciler koyun sürülerini ahıra indirmek zorunda kaldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaylada kar etkili oldu: Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi erken başladı

Yaylada kar etkili oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında mevsimin ilk karı erken düştü. 2 bin 650 rakımlı yaylada etkili olan kar yağışı, merada otlatılan küçükbaş sürülerini olumsuz etkiledi ve besicileri alarma geçirdi.

yayladaki durum

Karla kaplanan yaylada merada bulunan koyun sürüsü, kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte kar içinde mahsur kaldı. Köylülerin seferber olmasıyla hayvanlar güvenli alanlara indirildi ve soğuktan korunmaları sağlandı.

besicilerin müdahalesi ve kış hazırlığı

Hayvanlar ahırlara yerleştirildikten sonra dışarıda samanlar dağıtıldı ve yem verildi. Bölgedeki besiciler, erken gelen kış koşularına hazırlıklı olmaya çalışırken günlük mesailerinin arttığını belirtti. Mazlum Aslan ise gelişmeyi, "Kar yağışının etkili olmasıyla beraber hayvanlarımızı ahırlara getirdik yılın ilk karı bu yıl erken yağdı. Zorlu kış mesaimiz başladı artık" sözleriyle özetledi.

ŞIRNAK’IN YAYLA KÖYLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU. BESİCİLER HAYVANLARINI KARDA BESLEMEK ZORUNDA...

ŞIRNAK’IN YAYLA KÖYLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU. BESİCİLER HAYVANLARINI KARDA BESLEMEK ZORUNDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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