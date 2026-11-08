Tarsus'ta kültür, sanat ve lezzetin ikinci günü

festivalin ikinci gününde programın özeti:

5. Uluslararası Tarsus Festivali, Mersin Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla ikinci gününde de yoğun bir programla sürdü. Gün boyunca kent merkezinin farklı noktalarında açılan sergiler, sokak etkinlikleri ve sahne gösterileri ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sundu.

Yarenlik Alanı, günün merkezinde yer alarak uluslararası dans topluluklarına ev sahipliği yaptı. Gürcistan, Özbekistan, KKTC, Ukrayna ve Kuzey Makedonyadan gelen ekiplerin halk dansları programı ilgi çekti; Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da gösterileriyle programa eşlik etti.

Gösterilerin devamında sahneyi alan KKTC Grup Retro ve D Lider, akşam boyunca farklı türlerden parçalar seslendirirken gecenin sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası konseri ile kapanış yapıldı. Kent sakinleri, canlı performanslar eşliğinde müzik dolu bir akşam yaşadı.

tarihi meydanlarda gastronomi ve pazarlar:

Kubat Paşa Meydanı'nda kurulan Slow Food Yeryüzü Pazarı, bölgesel üreticiler ve yöresel tatların tanıtımına sahne oldu. Kırkkaşık Bedesteni ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası arasında oluşturulan Ekolojik Pazarta organik ve yerel ürünler sergilendi; İnsan Hakları Meydanı ise Kadın Üretici Stantları ile ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Sergi alanlarında resim, fotoğraf ve sulu boya çalışmalarının yanı sıra, Tarsus'un unutulmaya yüz tutmuş gastronomi değerlerini odağına alan üretimler de sergilendi. Bu çalışmaların festival boyunca sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

çocuk etkinlikleri ve kent yaşamına katkı:

Kültür Park'ta kurulan oyun alanları ve atölyeler, çocuklara yönelik interaktif oyun, dans, karaoke ve tiyatro sunumu ile ailelerin dikkatini çekti. Festival, farklı yaş gruplarına hitap eden programıyla kent yaşamına dinamik bir soluk kazandırdı.

Vatandaşlar, Tarsus'un gastronomi kültürünün tanıtılmasının kente ekonomik ve kültürel katkı sağladığını vurguladı ve etkinliklerin renkli içeriğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Festival, 6-7-8 Kasım tarihlerinde kültür, sanat, gastronomi ve müzik etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 5.’Sİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ, İKİNCİ GÜNÜNDE DE KÜLTÜR, SANAT, GASTRONOMİ VE MÜZİK ETKİNLİKLERİYLE DEVAM ETTİ.