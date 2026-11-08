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Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde markette gece çıkan yangın işyerine zarar verdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece bir markette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; ölen ya da yaralanan yok, işyerinde maddi hasar var.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:18

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde markette gece çıkan yangın işyerine zarar verdi

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir markette, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkan içinde yükselen yoğun dumanı gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sonuçlar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. İş yeri sahipleri ve çevre sakinleri için olası riskleri azaltmaya yönelik tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, can kaybının önlenmesinde etkili oldu. Yetkililer soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yangının kesin nedenini kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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