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Elazığ'da sabah rüzgarı günlük yaşamı aksattı

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk rüzgar aniden şiddetlendi; vatandaşlar yürümekte zorlandı, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da sabah rüzgarı günlük yaşamı aksattı

Elazığ'da sabah rüzgarı:

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk ve şiddetli rüzgar, aniden güçlenerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa süre içinde şiddetini arttıran rüzgâr, kent merkezinde hissedildi.

vatandaşların yaşadığı zorluklar:

Rüzgarın beklenmedik şekilde kuvvetlenmesi nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı; dışarıda bulunanlar rüzgâr nedeniyle güçlük yaşadı. Sabah saatlerindeki soğuk hava, rüzgarın etkisini artırdı.

kısa değerlendirme:

Bu durum sabah saatlerinde ani hava değişimlerinin günlük akışı etkileyebildiğini gösterdi.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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