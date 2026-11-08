Elazığ'da sabah rüzgarı günlük yaşamı aksattı

Elazığ'da sabah rüzgarı:
Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk ve şiddetli rüzgar, aniden güçlenerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa süre içinde şiddetini arttıran rüzgâr, kent merkezinde hissedildi.
vatandaşların yaşadığı zorluklar:
Rüzgarın beklenmedik şekilde kuvvetlenmesi nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı; dışarıda bulunanlar rüzgâr nedeniyle güçlük yaşadı. Sabah saatlerindeki soğuk hava, rüzgarın etkisini artırdı.
kısa değerlendirme:
Bu durum sabah saatlerinde ani hava değişimlerinin günlük akışı etkileyebildiğini gösterdi.
ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!