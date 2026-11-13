Hpv testi pozitifse yapılması gerekenler ve kolposkopi süreci

Ne yapılmalı:

Özel Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Temur, rahim ağzı kanseri taramasında HPV testinin rolünü ve pozitif sonuç alındığında izlenecek süreci anlattı. HPV testi, rahim ağzından alınan örnekte kansere yol açabilen yüksek riskli insan papilloma virüsü (HPV) tiplerinin varlığını araştırır; smear testi ise hücrelerde anormal değişiklik olup olmadığını değerlendirir.

HPV pozitifliği ne anlama gelir:

HPV testinin pozitif çıkması, örnekte yüksek riskli bir HPV tipinin tespit edildiği anlamına gelir. Bu durum doğrudan kanser tanısı koymaz; ancak uzun süre devam eden yüksek riskli HPV enfeksiyonları rahim ağzında kanser öncüsü değişikliklere yol açabilir. İzlenecek yol, tespit edilen HPV tipi, varsa smear sonucu ve kişinin önceki tarama sonuçlarına göre belirlenir.

İleri değerlendirme ve kolposkopi:

Her pozitif sonuçta aynı işlem uygulanmaz. Bazı durumlarda belirli bir süre sonra testi tekrarlamak yeterli olurken, bazı durumlarda ileri değerlendirme gerekir. İleri değerlendirme gerekiyorsa hekimler kolposkopi önerebilir. Kolposkopi, rahim ağzının büyütme sağlayan bir cihazla ayrıntılı incelenmesidir ve cihaz vücudun dışında kalır. İnceleme sırasında şüpheli bir alan görülürse hekim küçük bir doku örneği (biyopsi) alabilir; bu örnek patoloji laboratuvarında değerlendirilir.

Tarama önerileri ve uyarılar:

Prof. Dr. Temur, tarama için belirti beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın ulusal tarama programı kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi uygulanıyor. Önceki tarama sonuçları ve tıbbi öykü, kişiye özel takip aralığı gerektirebilir; bu nedenle sonuç ileri değerlendirme gerektiriyorsa önerilen kontrolün ertelenmemesi önem taşır.

Tarama ve erken değerlendirme sayesinde kanser öncüsü değişiklikler belirlenip, gerekli durumlarda kanser gelişmeden tedaviye başlanabilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile taramanızı zamanında yaptırmak ve pozitif sonuçlarda hekimin yönlendirmesine uymak erken teşhis açısından kritik öneme sahiptir.

ÖZEL HAYAT HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI PROF. DR. MUZAFFER TEMUR, RAHİM AĞZI KANSERİ TARAMASINDA HPV TESTİNİN ROLÜ VE HANGİ DURUMLARDA KOLPOSKOPİYE BAŞVURULDUĞUNU AÇIKLADI. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ ALANINDA ÇOK SAYIDA AMELİYAT GERÇEKLEŞTİREN PROF. DR. MUZAFFER TEMUR, RAHİM AĞZINDAKİ KANSER ÖNCÜSÜ HÜCRE DEĞİŞİKLİKLERİNİN HENÜZ BELİRTİ VERMEDEN TESPİT EDİLEBİLECEĞİNİ BELİRTEREK DÜZENLİ TARAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.