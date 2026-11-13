Dolar 50,3616 +0,16%
Euro 55,7542 +0,25%
Bist 11.779,09 -0,27%
Altın Gram 6.310,20 +0,31%
EUR/USD 1,1066 +0,06%
Brent Petrol 95,86 +0,04%
--°

Hpv testi pozitifse yapılması gerekenler ve kolposkopi süreci

HPV testi pozitifse ne yapılması gerektiğini, smear ve kolposkopinin rollerini ve 30-65 yaş arası tarama önerilerini Prof. Dr. Muzaffer Temur açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hpv testi pozitifse yapılması gerekenler ve kolposkopi süreci

Ne yapılmalı:

Özel Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Temur, rahim ağzı kanseri taramasında HPV testinin rolünü ve pozitif sonuç alındığında izlenecek süreci anlattı. HPV testi, rahim ağzından alınan örnekte kansere yol açabilen yüksek riskli insan papilloma virüsü (HPV) tiplerinin varlığını araştırır; smear testi ise hücrelerde anormal değişiklik olup olmadığını değerlendirir.

HPV pozitifliği ne anlama gelir:

HPV testinin pozitif çıkması, örnekte yüksek riskli bir HPV tipinin tespit edildiği anlamına gelir. Bu durum doğrudan kanser tanısı koymaz; ancak uzun süre devam eden yüksek riskli HPV enfeksiyonları rahim ağzında kanser öncüsü değişikliklere yol açabilir. İzlenecek yol, tespit edilen HPV tipi, varsa smear sonucu ve kişinin önceki tarama sonuçlarına göre belirlenir.

İleri değerlendirme ve kolposkopi:

Her pozitif sonuçta aynı işlem uygulanmaz. Bazı durumlarda belirli bir süre sonra testi tekrarlamak yeterli olurken, bazı durumlarda ileri değerlendirme gerekir. İleri değerlendirme gerekiyorsa hekimler kolposkopi önerebilir. Kolposkopi, rahim ağzının büyütme sağlayan bir cihazla ayrıntılı incelenmesidir ve cihaz vücudun dışında kalır. İnceleme sırasında şüpheli bir alan görülürse hekim küçük bir doku örneği (biyopsi) alabilir; bu örnek patoloji laboratuvarında değerlendirilir.

Tarama önerileri ve uyarılar:

Prof. Dr. Temur, tarama için belirti beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın ulusal tarama programı kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi uygulanıyor. Önceki tarama sonuçları ve tıbbi öykü, kişiye özel takip aralığı gerektirebilir; bu nedenle sonuç ileri değerlendirme gerektiriyorsa önerilen kontrolün ertelenmemesi önem taşır.

Tarama ve erken değerlendirme sayesinde kanser öncüsü değişiklikler belirlenip, gerekli durumlarda kanser gelişmeden tedaviye başlanabilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile taramanızı zamanında yaptırmak ve pozitif sonuçlarda hekimin yönlendirmesine uymak erken teşhis açısından kritik öneme sahiptir.

ÖZEL HAYAT HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI PROF. DR. MUZAFFER TEMUR...

ÖZEL HAYAT HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI PROF. DR. MUZAFFER TEMUR, RAHİM AĞZI KANSERİ TARAMASINDA HPV TESTİNİN ROLÜ VE HANGİ DURUMLARDA KOLPOSKOPİYE BAŞVURULDUĞUNU AÇIKLADI. JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ ALANINDA ÇOK SAYIDA AMELİYAT GERÇEKLEŞTİREN PROF. DR. MUZAFFER TEMUR, RAHİM AĞZINDAKİ KANSER ÖNCÜSÜ HÜCRE DEĞİŞİKLİKLERİNİN HENÜZ BELİRTİ VERMEDEN TESPİT EDİLEBİLECEĞİNİ BELİRTEREK DÜZENLİ TARAMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi
images

Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar
images

Antalya-Alanya otoyolu tamamlandığında yolculuk 35-40 dakikaya inecek
images

yenibaraj’da saha incelemesi yapan başkan vekili akkan muhtar ve esnafla bir ara...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı

Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi