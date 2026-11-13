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Erzincan'da muhtarlarla iletişim toplantısı: emniyet müdürü Doköz başkanlık etti

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da muhtarlarla iletişim toplantısı: emniyet müdürü Doköz başkanlık etti

Erzincan'da muhtarlarla iletişim toplantısı: emniyet müdürü Doköz başkanlık etti

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, mahalle muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

toplantı ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

görüş alışverişi:

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Doköz, muhtarlarla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ESAT FERYADİ DOKÖZ BAŞKANLIĞINDA, MAHALLE MUHTARLARININ KATILIMIYLA...

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ESAT FERYADİ DOKÖZ BAŞKANLIĞINDA, MAHALLE MUHTARLARININ KATILIMIYLA MUHTARLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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