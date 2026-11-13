Erzincan'da muhtarlarla iletişim toplantısı: emniyet müdürü Doköz başkanlık etti
Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, mahalle muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
toplantı ayrıntıları:
İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
görüş alışverişi:
Toplantıda İl Emniyet Müdürü Doköz, muhtarlarla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ESAT FERYADİ DOKÖZ BAŞKANLIĞINDA, MAHALLE MUHTARLARININ KATILIMIYLA MUHTARLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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