Şebeke miras üzerinde vurgun yaparken çökertildi: 11 gözaltı arasında eski avukat var

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. adlı eski bir avukatın da bulunduğu bildirildi.

şebekenin yöntemi ve hedefleri:

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şebeke, yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını hedef aldı. Failler, sahte belgeler düzenleyip hak sahipliğini sağlamak için "joker şahıslar" kullanarak mal varlıklarına el koymayı amaçladı.

hukuki boyut ve soruşturma:

Emniyet ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla şebeke çökertildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Olay, miras hukuku uygulamaları ve meslek etiği açısından avukatlık mesleğinden men edilmiş bir ismin olmasının yarattığı özel riskleri de gözler önüne seriyor.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. adlı eski bir avukatın da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı