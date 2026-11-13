Mersin Sinema Ofisi kentte çekim ekosistemini kuruyor

Mersin Sinema Ofisi hangi amaçla kuruldu:

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mart 2024'te faaliyete başlayan Mersin Sinema Ofisi, kenti ulusal ve uluslararası film, dizi ve belgesel yapımcılarının çekim rotalarına dahil etmeyi hedefliyor. Ofis, kentin tarihî dokusu, doğal peyzajı ve kültürel çeşitliliğini sektöre tanıtmak için koordinasyon görevi üstleniyor.

Sunulan destekler ve başvuru verileri:

Kurulduğu günden bu yana ofise yapılan başvurularla ilgili veriler, kentin çekim potansiyelinin ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Ofis şimdiye kadar 26 destek başvurusu aldı; bu başvurulardan desteklenen 7 yapımın çekimleri tamamlandı. Desteklenen yapımlar arasında 3 uzun metrajlı film, 2 belgesel, 1 uluslararası mini dizi ve 1 kısa belgesel bulunuyor. Ayrıca uzun metrajlı Danalar ve İnsanlar filminin çekimleri şu anda Tarsus'ta devam ediyor.

Ofisin sunduğu lojistik ve prodüksiyon hizmetleri:

Mersin Sinema Ofisi, yalnızca mekan önerisiyle sınırlı kalmayıp yapımcılara kapsamlı lojistik destek sağlıyor. Çekim alanlarının belirlenmesi, yerel ekiplerle iletişim kurulması, ulaşım ve konaklama düzenlemeleri ile prodüksiyon ihtiyaçlarına yönelik aracı hizmetler ofisin sunduğu başlıca kolaylıklar arasında yer alıyor. Ofis, özellikle şehir dışından gelen yapımcılar için web sitesi üzerinden fotoğraf ve video bazlı mekan tanıtımları yaparak, yapım sürecinin ön hazırlık aşamasını hızlandırıyor.

Yerel sinema ekosistemine katkılar:

Ofisin bir diğer hedefi, kent içinden çıkan yetenekleri ve sinema emekçilerini sektöre dahil etmek. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine yönelik atölyeler, yönetmen söyleşileri, uluslararası film gösterimleri, festivaller ve açık hava sineması etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler hem izleyici kitlesini genişletmeyi hem de yerel üretimin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Ofisin desteklediği ilk yapımlardan biri olan 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' filminin 99. Akademi Ödüllerinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlenmesi, Mersin'in görünürlüğünü artıran önemli bir kilometre taşı oldu.

Geleceğe dönük beklentiler:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler ve Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Başar Akçanın vurguladığı gibi ofisin hedefi, Mersin'i sinema endüstrisiyle anılan bir kent haline getirmek. Akça, sektör temsilcilerinin artık Mersin'i film çekilecek iller arasında net bir seçenek olarak gördüğünü belirtiyor. Ofisin sağladığı altyapı ve tanıtım çalışmalarının, hem yerel ekonomiye katkı hem de kent kimliğinin sinema üzerinden güçlenmesi açısından belirleyici olması bekleniyor.

Bu yönelim, Mersin'in hem prodüksiyon çekimlerinin yoğunlaştığı bir merkez haline gelmesine hem de yerel yeteneklerin ulusal ve uluslararası platformlarda görünür olmasına katkı sağlayacak bir dönüşüm vaadediyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE MART 2024'TE FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN MERSİN SİNEMA OFİSİ, KENTİ ULUSAL VE ULUSLARARASI FİLM, DİZİ VE BELGESEL YAPIMCILARININ ÇEKİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR.