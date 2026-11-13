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İstanbul’da sosyal medya üzerinden yürütülen fuhuş ağı çökertildi

İnternet siteleri, sosyal medya ve WhatsApp gruplarıyla yönetildiği iddia edilen fuhuş yapılanmasına yönelik 7 ilçede 13 adrese baskın düzenlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul’da sosyal medya üzerinden yürütülen fuhuş ağı çökertildi

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin eden organize fuhuş şebekesine yöneldi. Yapılan ön çalışmalarda organizasyonun eskort ilanlarıyla gelir elde ettiği belirlendi.

Suçlama ve çalışma yöntemi:

İncelemelerde, şüphelilerin kadınların fotoğraflarını, konumlarını ve ücret bilgilerini WhatsApp gruplarında paylaşıp müşteri taleplerini yönlendirdikleri tespit edildi. Organizasyonun saha sorumlularının kadınları sivil araçlarla otel, rezidans ve farklı adreslere götürdükleri bildirildi.

Şüphelilerin bazı kadınlarla duygusal ilişki kurup elde ettikleri özel görüntüleri şantaj amacıyla kullandıkları, organizasyondan ayrılmak isteyen kadınların görüntülerinin ailelerine gönderileceği tehdidiyle fuhşa zorlandıkları öne sürüldü. Ayrıca iletişime geçen müşterilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaşılarak yazışmalar ve özel görüntüler üzerinden tehdit ve ek para talebi yapıldığı bildirildi.

Mali altyapı ve bağlantılar:

İncelemede, fuhuş gelirlerinin farklı kişilere ait banka hesapları ve IBAN numaraları aracılığıyla toplandığı, ardından organizasyon üyeleri arasında paylaştırıldığı saptandı. Çalışmada, organizasyonun uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğuna dair bulguların bulunduğu kaydedildi.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller:

Çalışmaların ardından İstanbul’un 7 ilçesindeki 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda organizasyonun yönetimi, müşteri temini ve saha faaliyetlerinde görev aldığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda mağdur kadının kurtarıldığı bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 13 cep telefonu, 13 SIM kart, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 1 pompalı tüfek ve 24 tüfek fişeği yer aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturmanın yöneldiği iddialar, suçun örgütlü şekilde yürütüldüğüne işaret ediyor ve mağdurların korunmasına yönelik adımların sürdüğü bildiriliyor.

İSTANBUL’DA İNTERNET SİTELERİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE MESAJLAŞMA GRUPLARI ÜZERİNDEN YÖNETİLDİĞİ...

İSTANBUL’DA İNTERNET SİTELERİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE MESAJLAŞMA GRUPLARI ÜZERİNDEN YÖNETİLDİĞİ BELİRLENEN FUHUŞ ORGANİZASYONUNA YÖNELİK 7 İLÇEDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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