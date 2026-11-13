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Eritme peynirleri için yeni kurallar: geleneksel isimler ve içerikler korundu

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ndeki düzenlemeleri açıkladı; etiketleme, içerik ve tuz oranlarına yeni sınırlamalar getirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Eritme peynirleri için yeni kurallar: geleneksel isimler ve içerikler korundu

Peynir tebliğinde yapılan değişikliklerin özeti:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nde yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme yaptı. Yapılan değişikliklerle peynirlerin üretim, satış ve etiketleme kuralları yeniden tanımlandı; tüketiciyi yanıltabilecek isim ve etiket uygulamalarına yönelik sınırlamalar getirildi.

İsim ve etiketleme düzenlemeleri:

Düzenlemeye göre, kaşar, tulum, çeçil, dil ve örgü gibi geleneksel peynir çeşitlerini çağrıştıracak biçimde eritme peyniri üretilemeyecek ve satışa sunulamayacak. Ürünlerin üzerinde 'tost peyniri' veya 'kahvaltı peyniri' gibi ifadeler yerine ürünü açıkça eritme peyniri olarak tanımlayan ibareler yer alacak ve bu ifade en az 3 milimetre büyüklüğünde yazılmak zorunda. Ayrıca eritme peynirlerinin dökme satışına izin verilmeyecek.

İçerik, çeşni oranları ve tuz düzenlemeleri:

Peynir içeriğine ilişkin sınırlamalar da getirildi; fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi bazı ürünler çeşni olarak kullanılamayacak. Çeşnili taze peynirlerde çeşni oranı %15 ile sınırlandırılırken, diğer peynir çeşitlerinde bu oran %6 olarak belirlendi. Bitkisel yağ kullanımının tespitini kolaylaştırmak amacıyla mevzuata Beta-Sitosterol kriteri eklendi.

Geleneksel peynir özelliklerinin korunmasına yönelik tuz oranlarında da düzenlemeye gidildi: olgunlaştırılmış beyaz peynirde tuz oranı %7,5, olgunlaştırılmış kaşarda ise %5 olarak belirlendi. Ayrıca mevzuata 'çökelek' ve 'taze peynir' tanımları da dahil edildi.

Yetkili kurumun duyurusunda, söz konusu değişikliklerin hem üreticilere yol gösterici olacağı hem de tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlayacağı vurgulandı.

PEYNİR ÜRETİMİ VE SATIŞINA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

PEYNİR ÜRETİMİ VE SATIŞINA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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