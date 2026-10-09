Adana'da takip sonucu bagajdan 9 kilo 250 gram skunk çıktı
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç tespit edilerek takip edilmeye başlandı.
operasyonun gelişimi:
Narkotik ekipleri, şüphelilerin bulunduğu hafif ticari aracın önünü Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde keserek durdurdu. Olay yerinde görevli dedektör köpeğinin bagaja verdiği tepki üzerine yapılan aramada, bagajın gizlenmiş bölümünde zulalanmış olarak 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
şüphelilerin işlemleri ve yargı süreci:
Araçta bulunan C.A. ile yolcu konumundaki R.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.
ADANA’DA NARKOTİK POLİSLERİ TORBACI DİYE TABİR EDİLEN ŞÜPHELİLERİN KULLANDIĞI ARACIN ÖNÜNÜ KESEREK DURDURDU. ARAÇTA 9 KİLO 250 GRAM SKUNK MADDE ELE GEÇİLİRKEN YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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