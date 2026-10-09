Dolar 49,3379 +0,11%
Euro 55,3582 +0,17%
Bist 12.247,66 +0,28%
Altın Gram 6.677,95 +1,27%
EUR/USD 1,1223 +0,07%
Brent Petrol 103,01 -1,22%
--°

Akçakoca'da köy yollarına konfor odaklı asfalt yama çalışması

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca Uğurlu-Hasançavuş bağlantı yolunda asfalt yama yapıyor; bozuk yüzeyler onarılarak sürüş güvenliği artırılıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akçakoca'da köy yollarına konfor odaklı asfalt yama çalışması

çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Hasançavuş köylerini birbirine bağlayan yolda asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolun ihtiyaç duyulan kesimlerinde tespit edilen bozulmaları gideriyor ve yüzeydeki çatlak ile çukurlaşmaları onarıyor.

çalışmanın yöntemi ve uygulama:

Yama uygulamalarıyla mevcut asfalt yüzeydeki hasarlar lokal müdahalelerle kapatılıyor; böylece geniş ölçekli yenileme gerektirmeyen kısımlarda hızlı ve ekonomik çözümler sağlanıyor. Çalışmalar, belirlenen programa uygun şekilde kırsal ulaşım altyapısının iyileştirilmesine katkı verecek şekilde yürütülüyor.

beklenen sonuç ve sürdürülebilir bakım:

Gerçekleştirilen müdahalelerle sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım kalitesini artırmaya yönelik bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini planlı olarak devam ettiriyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI UĞURLU VE HASANÇAVUŞ KÖYLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA, ULAŞIM...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI UĞURLU VE HASANÇAVUŞ KÖYLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA, ULAŞIM KONFORU VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozyazı'da test edilen çalı doğrayıcıyla yangın riskine karşı koridor oluşturulu...
images

Afyonkarahisar'da yakalanan makakın koruma görüntüleri tebessüm ettirdi
images

Canik'te ulaşımda yeni etap: bulvar projeleri ve sokak yenilemeleri
images

Sinop'a yeni soluk: 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı yüzde 70 tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tutuklamadan tahliyeye: Ece Güner cezaevinden çıktı

Düzce'de din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına güçlü destek

Murat Ağırel adliyeye geldi: fon soruşturması kapsamında ifade verecek

Topuk Yaylası'nda FBİAD buluşması: camia ve iş dünyası aynı çatı altında

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor