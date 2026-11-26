Eğitimin kapsamı ve amaçları:

Artvin Ticaret Borsası tarafından Demirkent köyünde düzenlenen eğitimde zeytin yetiştiriciliğinin temel aşamaları ele alındı. Programda budama teknikleri, hasat sonrası taşıma, zeytinyağı üretim süreci ve şişeleme ile satışa hazırlık aşamaları yer aldı. Eğitim teorik anlatımların ardından uygulamalı çalışmayla pekiştirildi.

Uzman sunumları ve uygulamalı gösterimler:

İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü uzmanı Dr. Özgür Dursun zeytin yetiştiriciliği ve budama konularında teknik bilgiler verdi. Üreticiler, uzman eşliğinde örnek bahçelerde ağaçlara doğrudan müdahale ederek budama uygulamalarını yerinde gördü ve uyguladı.

Kaliteli zeytinyağı üretiminin püf noktaları:

Enstitüde görev yapan gıda mühendisi Dr. Oya Köseoğlu, köy kahvesinde düzenlenen oturumda kaliteli zeytinyağının özelliklerini anlattı. Köseoğlu, zeytinin hasadından fabrikaya taşınmasına, yağın şişelenmesine ve satışa sunulmasına kadar dikkat edilmesi gereken hijyen ve işleme adımlarını üreticilerle paylaştı.

Üreticilerin sorunları ve eğitimden beklentiler:

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Yusufeli’nin birçok köyünde zeytin yetiştirildiğini belirtti ve bilimsel yöntemleri uygulamalı göstermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Akyürek, eğitimin bir gün önce Yağcılar köyünde de yapıldığını hatırlattı. Üreticilerin yüksek ağaçlarla ilgili sıkıntılarını aktaran Akyürek, katılımcıların, "Dediler ki zeytin ağaçlarımız çok yüksek, 12 metrelik merdivenlerle toplama yapıyoruz. Oysa ki bu zeytin ağaçları zamanında budama yapılmış olsaydı, yukarıya doğru değil, genişlemesine büyümeleri, ürün vermeleri sağlanmış olsaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktık." sözlerini paylaştı.

Akyürek, gösterilen budama yöntemleriyle hem yeni dikilen fidanlarda hem de yetişkin zeytin ağaçlarında verimin artmasını beklediklerini ifade etti ve üreticilerin pratik bilgilerle donatılmasının işçilik maliyetlerini düşürüp ağaçların verimli formda kalmasını sağlayacağını vurguladı.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNE BAĞLI DEMİRKENT KÖYÜNDE ZEYTİN ÜRETİCİLERİNE BUDAMA VE KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ EĞİTİMİ VERİLDİ. ÜRETİCİLER, UZMAN EŞLİĞİNDE ÖRNEK BAHÇELERDE ZEYTİN AĞAÇLARINI BUDADI.