Adapazarı'da Hidayet Camii önündeki parkta ölü bulunan Enver Gönül için adli inceleme

Adapazarı'da cami önünde şüpheli ölüm

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Hidayet Camii önündeki parkta sabah saatlerinde hareketsiz halde bulunan 62 yaşındaki Enver Gönül hayatını kaybetti. Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olay anı ve ilk müdahale:

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin Enver Gönül (62) olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan ekipler, durumu adli tabip ve emniyet yetkililerine bildirdi. Olayın, Yağcılar Mahallesi'ndeki Hidayet Camii önündeki parkta meydana geldiği bildirildi.

adli süreç ve soruşturma:

Olay yerine gelen adli tabip tarafından yapılan ilk değerlendirmede ölüm şüpheli bulundu. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve laboratuvar incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile görgü tanıklarının beyanları incelenmeye alındı.

Soruşturmanın seyrine göre yetkililer tarafından ilerleyen günlerde ek açıklama yapılacağı kaydedildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE, CAMİ ÖNÜNDEKİ PARKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 62 YAŞINDAKİ ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.