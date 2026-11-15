Saha dışı karar: Sakaryaspor Ümit Bozkurt ile vedalaştı

Sakaryaspor’dan resmi açıklama:

Nesine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda "Teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

son maç ve mağlubiyet serisi:

Yeşil-siyahlı ekip, son müsabakasında evinde Ankara Demir'e 2-1 yenildi. Sakaryaspor böylece ligde üst üste üç maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

puan durumu ve istatistikler:

Sezon başından bu yana Sakaryaspor, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile toplam 19 puan topladı. Kulüp, Bozkurt'a verdiği emekler için teşekkür etti ve gelecekteki kariyerinde başarı diledi.

NESİNE 2. LİG EKİPLERİNDEN SAKARYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ÜMİT BOZKURT İLE YOLLAR AYRILDI.