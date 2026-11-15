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Adapazarı'nda eski eşin açtığı ateş: iki kişi bacaklarından yaralandı

Adapazarı'da bir sitenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda B.N.D. (27) ve E.Ç. (19) bacaklarından yaralandı; şüpheli eski eş olarak aranıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adapazarı'nda eski eşin açtığı ateş: iki kişi bacaklarından yaralandı

Olayın meydana gelişi:

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.N.D. (27) ile yanındaki E.Ç. (19) silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan iki kişi kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralıların durumu:

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıkları, hastanede tedavi altına alınan iki kişinin de bilinçlerinin açık ve genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma:

Saldırının, B.N.D.’nin eski eşi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı ve bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri ile görgü tanıkları üzerinde inceleme yapıyor.

Eski eşine ve yanındaki kişiye ateş açıp kaçtı: 2 yaralı

Eski eşine ve yanındaki kişiye ateş açıp kaçtı: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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