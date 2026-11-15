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Gece yarısı Doğukent'te plakasız motosiklet yayaya çarptı: üç ağır yaralı

Elazığ Doğukent'te plakasız motosikletin yayaya çarpması sonucu 2'si motosiklette, 1'i yaya olmak üzere üç kişi ağır yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:36

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı Doğukent'te plakasız motosiklet yayaya çarptı: üç ağır yaralı

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi ile yaya olan bir kişi olmak üzere toplam üç kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

Polis çalışması ve olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazanın oluş biçimini araştırdı. Sürücü bilgisi elde edilemeyen ve plakası bulunmayan motosiklet nedeniyle ekipler, kaza ile ilgili sorumluluk ve kimlik tespiti çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri araştırma kapsamında değerlendiriliyor.

Yetkililer, kazanın yaşandığı bölge ve benzeri güzergahlarda trafik güvenliği ile ilgili tedbirlerin önemine işaret ederken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yaralıların sağlık durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler, yetkili sağlık kurumlarından yapılacak açıklamalara göre netleşecek.

ELAZIĞ’DA MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ MOTOSİKLETTE...

ELAZIĞ’DA MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ MOTOSİKLETTE BULUNAN 1’İ DE YAYA OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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