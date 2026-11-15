Marmaris’te uyuşturucu operasyonları: yedi kişi tutuklandı, kenevir çadırı bulundu

Marmaris'te operasyonun ayrıntıları:

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 1-15 Kasım tarihlerinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında toplam 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ev ve operasyon bulguları:

Aramalarda, bir adresin içinde kurulan çadırda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Bu yerinde yapılan incelemede ve diğer aramalarda ele geçen maddeler ile suç faaliyetlerine dair deliller toplandı. Operasyonun yürütülmesi sırasında görev yapan birimler, şüphelilerin yakalanması ve delillerin muhafazası aşamasında koordineli çalışma yürüttü.

ele geçirilen maddeler ve değeri:

Aramalarda 258 adet sentetik ecza, 10 gram kokain, 6,66 gram metamfetamin, 68,96 gram esrar, 4,39 gram reçine esrar ile 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca bir adet ruhsatsız silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 900 lira para bulundu. Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER