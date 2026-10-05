Adige derneği kültür merkeziyle kentin kültür haritasını genişletiyor

Ziyaret ve inceleme:

Düzce Valisi Mehmet Makas, Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan Adige (Çerkes) Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernekte yapımı süren Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette dernek yönetimi ile bir araya gelen Makas, saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların son durumu:

Dernek Başkanı Ayşe Sezgin ve yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği incelemede, Kültür Merkezi'nin inşaatında gelinen aşama gözden geçirildi. Vali Makas, yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden detaylı açıklamalar aldı.

Kültürel faaliyetler ve teşekkür:

Görüşmede ayrıca derneğin kent genelinde yürüttüğü kültürel faaliyetler ele alındı. Makas, Düzce'nin kültürel yapısında önemli bir yere sahip olan Çerkes toplumunun kültür ve geleneklerinin yaşatılmasına yönelik gayretleri için dernek yönetimine teşekkür etti. Kültür Merkezi'nin tamamlanmasının, derneğin etkinliklerini ve toplumla bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ’NDE BULUNAN DÜZCE ADİGE (ÇERKES) KÜLTÜR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET EDEREK YAPIMI DEVAM EDEN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.