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Adilcevaz cevizinde hasat: coğrafi işaretli lezzetin toplama mesaisi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde coğrafi işaret tescili taşıyan cevizlerde hasat sürüyor; üreticiler toplama, kurutma ve ayıklama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:51

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adilcevaz cevizinde hasat: coğrafi işaretli lezzetin toplama mesaisi

Adilcevaz cevizinde hasat sürüyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve kendine özgü lezzetiyle tanınan Adilcevaz cevizi tescilli kimliğini korurken bahçelerde hasat çalışmaları devam ediyor. İlçenin iklimi ve doğal şartlarında yetişen cevizler, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüketime hazırlanıyor.

Hasat süreci ve üretici çalışmaları:

Üreticiler sezon boyunca bahçelere girip meyveleri elle veya mekanik destekle topluyor. Toplanan cevizler önce kurutma ve ayıklama işlemlerinden geçirilerek kalite standartlarına uygun hale getiriliyor. Ardından paketleme ve satış için hazırlanıyor; bu adımlar ürünün raf ömrü ve lezzetinin korunması açısından kritik öneme sahip.

Coğrafi işaret tescili, Adilcevaz cevizinin yöresel kimliğini ve özgün lezzet profilini güvence altına alıyor. Bu tescil aynı zamanda üreticilerin emeklerinin değer görmesini sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor.

Bölge ekonomisine katkı ve tanıtım ihtiyacı:

Uzun yıllardır sürdürülen ceviz yetiştiriciliği, ilçenin tarımsal kimliğinin önemli bir parçası ve üreticilerin geçimi için ekonomik değer taşıyor. Ürünün tanıtımı ve üretimin desteklenmesi, hem yerel ekonominin güçlenmesi hem de Adilcevaz cevizi markasının kalıcılığı için önem taşıyor.

Üretici Mehmet Akkoyun, hasatla ilgili olarak, "Sezonun verimli geçmesini temenni ediyoruz. Yöreyle özdeşleşen Adilcevaz cevizi de sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor" dedi. Hasat çalışmaları ilçede sürüyor ve üreticiler emeğinin karşılığını almak için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE HASAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ADİLCEVAZ CEVİZİNDE HASAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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