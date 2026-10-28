Çarşamba için ortak akılla üretime odaklanma kararı

Selim Yılmaz'tan teşekkür ve taahhüt mesajı:

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, 1 Ekim'de yapılan organ seçimleri sonrasında üyelerine teşekkür eden bir açıklama yayımladı. Yılmaz, seçim sürecinin demokratik bir olgunluk, karşılıklı saygı ve birlik beraberlik içinde tamamlandığını vurguladı ve sürece katkı sunan herkese şükranlarını iletti.

Başkan Yılmaz, seçim sonucunun borsa ve Çarşamba adına hayırlı olmasını dilediğini belirterek, göreve gelen arkadaşlarını tebrik etti. Yılmaz, üyelerin verdiği güveni sadece yönetimsel bir yetki değil; Çarşamba'nın ekonomik geleceğine, üretici emeğine, tüccarın alın terine ve üyelerin beklentilerine karşı taşıdıkları büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Öncelikler ve hedefler:

Yılmaz, Çarşamba'yı bölgenin ve ülkenin önemli ekonomik merkezlerinden biri olarak tanımladı ve bu toprakların potansiyeline dikkat çekti. Yeni dönemde Çarşamba Ticaret Borsası'nın rolünü; sadece ticari işlemlerin yürütüldüğü bir yapı olarak değil, üretici ile tüccar arasında güven köprüsü kuran, üyelerin sesine kulak veren ve çözüm üreten bir kurum olarak güçlendirmek istediklerini aktardı.

Önceliklerin arasında üyelerin menfaatlerini korumak, ticaretin gelişimine katkı sağlamak ve tarımsal üretimin ekonomik değerini artırmak bulunduğunu belirten Yılmaz, Çarşamba'nın potansiyelini hayata geçirmek için yeni projelere ağırlık vereceklerini ifade etti.

Katılım, güven ve birlik vurgusu:

Başkan Yılmaz, güçlü kurumların yalnızca yönetimlerin çabasıyla değil, üyelerin güveni, katkısı ve ortak iradesiyle yükseleceğini söyledi. Bu nedenle kapılarının ve gönüllerinin her zaman üyelere açık olacağını vurguladı. Farklı görüşleri zenginlik, istişareyi güç ve birlik beraberliği başarının temeli kabul edeceklerini belirtti.

Seçim sürecini ayrışma değil, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir kenetlenme fırsatı olarak gördüklerini söyleyen Yılmaz, kişisel beklentiler yerine ortak menfaatlerin, günübirlik kazanımlar yerine kalıcı hizmetlerin ön planda olacağını kaydetti. Başkan, sözlerin değil ortaya konulan eserlerin belirleyici olacağı bir anlayışla çalışacaklarını ifade etti.

Birliğimizden güç alacak, ortak akılla yol yürüyecek, Çarşamba'mız için birlikte üretecek ve birlikte başaracağız.

Yılmaz, 1 Ekim seçimlerinde kendilerine güvenen, destek veren ve demokratik sürece katkı sunan tüm üyelere bir kez daha içten teşekkür ederek, yeni çalışma döneminin Borsa, üyeler, Çarşamba ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI (ÇTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ, "BİRLİĞİMİZDEN GÜÇ ALACAK, ORTAK AKILLA YOL YÜRÜYECEK, ÇARŞAMBA'MIZ İÇİN BİRLİKTE ÜRETECEK VE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" DEDİ.