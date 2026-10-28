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Denetim turu: Hisarcık kaymakamı Erkan Atam Alınören köyünde altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Alınören Köyü'nde devam eden altyapı çalışmalarını köy muhtarıyla yerinde inceleyip ihtiyaçlar ve ilerlemeyi değerlendirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denetim turu: Hisarcık kaymakamı Erkan Atam Alınören köyünde altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Atam'ın saha incelemesi:

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Alınören Köyü'nde sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Köy Muhtarı Orhan Can'dan çalışmaların mevcut durumu ve köyün öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında saha ekipleriyle görüşmeler yapılarak yürütülen işlerin işleyişi yerinde değerlendirildi.

Çalışmaların öncelikleri:

Kaymakam Atam, altyapı yatırımlarının köylerde yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. İnceleme kapsamında yol, su ve kanalizasyon gibi temel altyapı öğelerinin durumu, eksik kalan noktalar ve kısa vadede yapılması planlanan düzenlemeler ele alındı.

Saha tespiti ve takip:

Atam, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin hayata geçirilmesi ve mevcut çalışmaların yakından takip edilmesi amacıyla saha incelemelerini sürdürüyoruz" sözleriyle denetimlerin amacını özetledi. Yapılan tespitler, önceliklendirme ve hızlı müdahale gerektiren konuların belirlenmesi için ilgili birimlere iletildi ve çalışmaların düzenli takibinin önemine vurgu yapıldı.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN ALINÖREN KÖYÜ’NDE ALTYAPI İNCELEMESİ

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN ALINÖREN KÖYÜ’NDE ALTYAPI İNCELEMESİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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