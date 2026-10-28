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Beşiktaş duvarında birlik: McDonald’s cumhuriyetin 103. yılını kutluyor

McDonald’s Türkiye, 29 Ekim’de Beşiktaş grafitisi ve restoran etkinlikleriyle Cumhuriyet’in 103. yılını kutluyor; tüm restoranlarda bayrak ve mobil uygulamada sıcak içecek ikramı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Beşiktaş duvarında birlik: McDonald’s cumhuriyetin 103. yılını kutluyor

McDonald’s Türkiye’den cumhuriyet kutlaması

McDonald’s Türkiye, Cumhuriyet’in 103. yılına özel etkinlik ve görsel çalışmalarla 29 Ekim coşkusunu yaygınlaştırıyor. Marka, Beşiktaş’ta hayata geçirdiği dev grafiti ile sokak sanatını bayram heyecanıyla buluştururken, restoranlarında düzenleyeceği etkinliklerle her yaştan misafirin kutlamaya ortak olmasını hedefliyor.

grafiti çalışmasının ayrıntıları:

Beşiktaş’ta bir binanın duvarına yapılan 29 Ekim temalı grafiti, Cumhuriyet Bayramı’nın kuşaktan kuşağa aktarılan anlamını betimliyor. Eserde, babasının omuzlarında Türk bayrağını gururla dalgalandıran bir çocuk, balkonlarını bayraklarla süsleyen aileler ve gençlerden meslek gruplarına uzanan günlük kutlama sahneleri yer alıyor. Çalışmanın ön planında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi bulunuyor ve eser "Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" mesajıyla tamamlanıyor.

restoran etkinlikleri ve sürprizler:

Marka, ülke genelindeki restoranlarını 29 Ekim için özel süslemelerle donatacak ve ziyaretçilere tüm restoranlarda Türk bayrağı armağan edecek. Seçili restoranlarda düzenlenecek yüz boyama etkinlikleri ile çocuklara yönelik eğlenceli aktivite imkânı sunulacak; böylece aileler bayramı hem görsel hem de deneyimsel olarak yaşayacak.

Ayrıca McDonald’s Türkiye, dijital kanallar üzerinden de kutlamaya katılmayı teşvik ediyor. Mobil uygulama kullanıcılarına yönelik hazırlanan sürprizde, 29 Ekim’de tüm uygulama kullanıcılarına tercih ettikleri bir sıcak içecek ücretsiz ikram edilecek. Marka bu hamleyle hem fiziksel hem de dijital platformlarda bayram coşkusunu paylaşmayı amaçlıyor.

McDonald’s Türkiye’nin bu adımları, Cumhuriyet Bayramı’nın birlik, paylaşma ve kuşaklar arası aktarım temalarını vurgularken, sanat ve eğlence unsurlarını da etkinlik programına entegre ediyor. Beşiktaş’taki grafiti çalışması ve restoranlardaki etkinlikler, kutlamalara katılanlara hem görsel bir şölen hem de sıcak anlar sunmayı hedefliyor.

MCDONALD’S TÜRKİYE, CUMHURİYET’İN 103. YILINI BEŞİKTAŞ’TA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÖZEL GRAFİTİ ÇALIŞMASI...

MCDONALD’S TÜRKİYE, CUMHURİYET’İN 103. YILINI BEŞİKTAŞ’TA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÖZEL GRAFİTİ ÇALIŞMASI VE RESTORANLARINDA DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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