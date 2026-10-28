Fırat Kalkınma Ajansı trb1 bölgesinde 12 işletmeye uygulamalı ihracat desteği verecek

Uygulamalı dış ticaret programı ile saha odaklı destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik bir Uygulamalı Dış Ticaret Danışmanlığı Programı başlatıyor. Kasım ayında başlaması ve dört ay sürmesi planlanan programla Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde yer alan toplam 12 işletme ücretsiz bire bir danışmanlık ve mentorluk desteği alacak.

Programın içerik ve uygulama biçimi:

Program, işletmelerin hem ilk ihracat adımlarını atmalarına hem de mevcut ihracat faaliyetlerini güçlendirmelerine odaklanıyor. Her işletmeye dört ay boyunca ihtiyaçlara özel danışmanlık hizmeti verilecek; buna göre her işletmeye toplam 500 yüz yüze ziyaret planlanmakta ve her ziyarette en az 2,5 saat bire bir çalışma yürütülecek. Ayrıca işletmelere ayda en az bir saat çevrim içi uygulamalı danışmanlık sunulacak.

Çevrim içi olarak düzenlenecek İhracat Kapasitesi Geliştirme ve Dış Ticaret Yönetimi eğitimleriyle işletmelerin bilgi altyapısı güçlendirilecek; ayrıca her işletme için ayrı ayrı İhtiyaç Analizi ve İhracat Yol Haritası Raporu hazırlanacak. Çalışmalar, ihracata uygun ürünlerin ve ihracat stratejilerinin belirlenmesini, hedef pazar araştırmalarını ve pazar analizlerini kapsayacak. Ticari istihbarat veri tabanlarından yararlanılarak potansiyel müşteriler tespit edilecek ve uluslararası pazarlarda görünürlük ile tanıtım faaliyetlerine ilişkin öneriler geliştirilecek.

Mentorluk ve ilk ihracat süreçleri:

Program kapsamında danışmanlar, hedef pazarlardaki potansiyel müşterilerle iletişim kurulması, numune ve ilk sipariş gönderim süreçleri ile potansiyel alıcılarla yürütülecek görüşmeler konusunda mentorluk verecek. Tüm faaliyetler, alanında uzman ve deneyimli bir danışman tarafından yürütülecek ve danışmanlık konuları işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek.

Başvuru şartları da net olarak belirlendi: Programa yalnızca TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) yerleşik işletmeler başvurabilecek ve başvuru sahiplerinin ihracat süreçlerini yürütebilecek veya takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilen en az bir personelinin ya da bu süreçlerden sorumlu biriminin bulunması gerekiyor. Başvurular; daha önce ihracat yapmamış ve ilk ihracatını gerçekleştirmek isteyen, ihracat deneyimi olmasına rağmen potansiyelini yeterince değerlendirememiş veya kurumsal yapısını uluslararası ticarete uygun hale getirmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmaya açık işletmeler arasından kabul edilecek. Programa kabul edilen işletmelerin dört ay boyunca gerçekleştirilecek yüz yüze ziyaretlere ve çevrim içi çalışmalara aktif katılım sağlaması bekleniyor.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın bölge işletmelerinin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine sağlayacağı katkıyı şu sözlerle değerlendirdi: "Bölgemizdeki işletmelerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat kapasitelerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uygulamalı Dış Ticaret Danışmanlığı Programı ile işletmelerimizin ihracat süreçlerini yalnızca teorik bilgilerle değil, doğrudan uygulamaya dayalı danışmanlık ve mentorluk desteğiyle güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Program kapsamında işletmelerimizin mevcut durumlarını analiz ederek her birine özel ihracat yol haritaları oluşturacağız. Hedef pazarların belirlenmesinden potansiyel müşterilere ulaşılmasına, ilk ihracat adımlarının atılmasından mevcut ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesine kadar birçok aşamada işletmelerimizin yanında olacağız. Bölgemizin üretim potansiyelinin uluslararası pazarlarda daha fazla karşılık bulmasını, işletmelerimizin yeni pazarlara açılmasını ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmasını önemsiyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı olarak, bölgemizin ekonomik kalkınmasına ve işletmelerimizin rekabet gücüne katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Son başvuru tarihi 4 Kasım 2026. Programa başvurular bu tarihe kadar çevrim içi olarak yapılabilecek; ayrıntılı bilgi ve başvuru formu Fırat Kalkınma Ajansı'nın internet sitesindeki başvuru çağrısından ulaşılabilir.

FIRAT KALKINMA AJANSINDAN İŞLETMELERE UYGULAMALI DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ