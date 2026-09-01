Adıyaman-Şanlıurfa yolunda kontrolü kaybeden araç takla attı, 1 yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa yolunda tek araç takla attı

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Ürgüç Köyü yakınlarında bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi.

Kaza yeri ve araç:

Kazada zarar gören aracın plakası 63 ACM 275 olarak kaydedildi. Sürücüsü öğrenilemeyen araç, Şanlıurfa istikametine giden yolun yakınında devrildi.

Yaralı ve müdahale:

Olayda araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı ve gerekli tedavi sürecine başlandı.

Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri bölgeye intikal ederek çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.