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Adıyaman'da bayilere çapraz denetim: depolama ve satışta mevzuata uyum hedefleniyor

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bayilere yönelik çapraz denetimlerle bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun depolanmasını ve satışını kontrol ediyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da bayilere çapraz denetim: depolama ve satışta mevzuata uyum hedefleniyor

Denetimlerin odağı ve uygulama:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çapraz denetimler, il genelinde bitki koruma ürünleri bayilerinin faaliyetlerini kapsamlı şekilde inceliyor. Ekipler farklı bölgelerde görev yapıyor ve bayilerin depolama, stoklama ve muhafaza koşullarını yerinde kontrol ediyor.

Kontrol noktaları:

Denetimlerde ayrıca satış süreçleri, kayıt ve belge düzeni ile bayilerin mevzuattan doğan diğer yükümlülükleri değerlendirilmekte. Eksiklik veya uygunsuzluk tespit edildiğinde, bu durumlar ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere kayda geçiriliyor. Bu uygulama ile mevzuata uygun faaliyet gösterilmesi hedefleniyor.

Amacı ve yetkili açıklaması:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, denetimlerin yalnızca depolama ve satışla sınırlı kalmayıp, doğru kullanımın da önemine işaret etti. Akkan, bitki koruma ürünlerinin uygun kullanımının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, insan ve çevre sağlığının korunması açısından kritik olduğunu vurguladı.

Akkan'ın ifadeleri şu şekilde: "Çapraz denetim uygulamamızla kontrol mekanizmalarımızın etkinliğini artırıyor, mevzuata uygun faaliyet gösterilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz". Denetimlerin, tarımda kalite ve güvenilirliği güçlendirme amacını taşıdığı belirtildi.

ADIYAMAN’DA BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE DEPOLANMASI VE SATILMASI İÇİN BAYİLERE...

ADIYAMAN’DA BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE DEPOLANMASI VE SATILMASI İÇİN BAYİLERE YÖNELİK ÇAPRAZ DENETİMLER SÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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