Boğazda lodosla mücadele eden Şehir Hatları vapurunun cep telefonu görüntüleri

Boğazda şiddetli lodos anları

İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli lodos, seferdeki bir Şehir Hatları vapuru için ilerlemeyi güçleştirdi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve görüntülerde vapurun dalgaların arasına girip çıktığı görülüyor.

görüntüde öne çıkan sahneler:

Kayıtlarda, yükselen dalgaların vapurun burnunu zaman zaman gömdüğü, su seviyesindeki değişimlerle birlikte teknenin seyrinin dalga etkisiyle zorlaştığı izleniyor. Vapurun dalgalar arasında ilerlemeye çalışması, görüntülere net biçimde yansıyor.

görüntülerin verdiği izlenim:

Görüntüler, Boğaz'daki rüzgâr ve dalga koşullarının deniz yolculuğunu nasıl etkileyebildiğine dair doğrudan bir gözlem sunuyor. Kaydı yapan kişinin cep telefonu görüntüleri, anlık ve ham bir belge niteliği taşıyor; herhangi bir yaralanma veya hasar bilgisi görüntülerde doğrulanmıyor.

Yetkili kurumların resmi bir açıklaması veya ek bilgi paylaşımı yapılmadığı sürece, mevcut kayıt yalnızca söz konusu seyrin zorlaştığını belgelemektedir. Bu tür görüntüler, deniz trafiğinin hava koşullarına karşı hassasiyetini görsel olarak ortaya koyuyor.

Boğaz’da lodosla mücadele eden vapur kamerada