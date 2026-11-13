İslahiye kurtuluşunun 106. yılında direnişi ve şehitleri andı

İslahiye'de kurtuluş töreni

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 106. yılı dolayısıyla düzenlenen törenle ilçenin geçmişte yaşadığı mücadele ve vatan uğruna hayatını kaybedenler anıldı. Tören, İslahiye Kaymakamlığı tarafından organize edildi.

törenin akışı:

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Program boyunca kurtuluş mücadelesine vurgu yapıldı, şehitler için dualar edildi.

katılımcılar ve temsiller:

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca öğrenciler ve çok sayıda vatandaş törene iştirak ederek anmaya destek verdi.

Resmi temsilcilerin konuşmalarında birlik ve beraberlik temaları öne çıktı; katılımcılar, ilçenin kurtuluşuna katkı verenleri ve vatan uğruna can verenleri anmanın önemine dikkat çekti. Tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından sona erdi.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106’NCI YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.