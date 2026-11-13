Dolar 50,3625 +0,16%
Euro 55,6787 +0,11%
Bist 11.924,96 +0,96%
Altın Gram 6.310,96 +0,32%
EUR/USD 1,1053 -0,06%
Brent Petrol 96,18 +0,38%
--°

İslahiye kurtuluşunun 106. yılında direnişi ve şehitleri andı

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı, Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen törenle anıldı; protokol, güvenlik güçleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İslahiye kurtuluşunun 106. yılında direnişi ve şehitleri andı

İslahiye'de kurtuluş töreni

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 106. yılı dolayısıyla düzenlenen törenle ilçenin geçmişte yaşadığı mücadele ve vatan uğruna hayatını kaybedenler anıldı. Tören, İslahiye Kaymakamlığı tarafından organize edildi.

törenin akışı:

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Program boyunca kurtuluş mücadelesine vurgu yapıldı, şehitler için dualar edildi.

katılımcılar ve temsiller:

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca öğrenciler ve çok sayıda vatandaş törene iştirak ederek anmaya destek verdi.

Resmi temsilcilerin konuşmalarında birlik ve beraberlik temaları öne çıktı; katılımcılar, ilçenin kurtuluşuna katkı verenleri ve vatan uğruna can verenleri anmanın önemine dikkat çekti. Tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından sona erdi.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106’NCI YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106’NCI YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir modelini COP31'e taşıdı: yerelden küresele sürdürülebilirlik deneyimi
images

Hızır Bey Yurdu'nda yangın güvenliği güçlendirildi: öğrenci ve personele eğitim...
images

Antalya EXPO yeşil alandaki camide cuma namazı yoğun katıldı
images

Kocaelili şoförler COP31'de devlet başkanlarının Togg'larını kullandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bademağacı'nda Ayşe teyze ve üç çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

Yıldız Holding kadın üreticilerin güçlenmesi için 2030 taahhütlerini COP31'de duyurdu

Eskişehir modelini COP31'e taşıdı: yerelden küresele sürdürülebilirlik deneyimi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı