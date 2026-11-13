Samsun’da lojistikte yeni nesil: 30 genç eğitimle yetkinleşti

Eğitim programı ve amaçları:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen BSB-LOGINET - Karadeniz Havzası Sürdürülebilir Lojistik ve İş Birliği Ağı Projesi kapsamında düzenlenen "Gençlere Yönelik Lojistik Kapasite Geliştirme Eğitimi" beş günlük programın ardından tamamlandı. Programa katılan 30 genç, eğitim sonunda sertifikalarını Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun elinden aldı.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri:

Eğitimi veren Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanı Oğuz Baş tarafından programda lojistik sektörünün temel işleyişinden uluslararası taşımacılığa, dış ticaret ve gümrük uygulamalarından depo operasyonlarına kadar kapsamlı konular ele alındı. Ayrıca dijital dönüşüm, veri yönetimi ve veri güvenliği kültürü, kurumsal iletişim, yönetim becerileri ile yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik yaklaşımları da eğitimde öncelikli başlıklar arasındaydı.

Eğitim, teorik anlatımların yanı sıra vaka analizleri, grup çalışmaları ve uygulamalı örneklerle desteklendi; katılımcıların pratik beceriler edinmesine ve sektörel farkındalıklarının artmasına odaklanıldı. Bu yöntemlerle gençlerin lojistik süreçlere bütüncül bakış geliştirmeleri hedeflendi.

Bölgesel iş birliği ve Samsun’un vizyonu:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, törende yaptığı konuşmada Karadeniz Havzası’nın limanları, ulaşım bağlantıları ve coğrafi konumu nedeniyle önemli bir lojistik potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Murzioğlu, "Samsun da sahip olduğu liman, ulaşım altyapısı, lojistik merkezi, coğrafi konumu ve ticari birikimiyle bu potansiyelin önemli merkezlerinden biri" ifadelerini kullandı ve bu avantajların etkin değerlendirilmesi için ortak çalışmalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

BSB-LOGINET Projesi kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, liman işletmeleri ve sektör temsilcileriyle odak toplantıları yapıldığını belirten Murzioğlu, hazırlanan yol haritasının Samsun ve Karadeniz Havzası lojistik ekosistemine katkı sağlayacağını söyledi. Proje ortakları olarak Bulgaristan’daki Varna Ticaret ve Sanayi Odası ile Gürcistan’daki Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın da eş zamanlı çalışmalar yürüttüğü, böylece bölgesel bilgi paylaşımı ve ortak çözümler geliştirildiği aktarıldı.

Murzioğlu, lojistik sektörünün artık sadece taşıma faaliyetinden ibaret olmadığını; dijital teknolojiler, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri yönetiminin sektörün geleceğini belirlediğini vurgulayarak nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekti. Hedefin ortak akıl ve iş birliğiyle entegre, sürdürülebilir bir lojistik ekosistemi oluşturmak olduğu belirtildi.

Konuşmanın ardından beş günlük eğitimi tamamlayan 30 katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Projenin amaçları arasında gençlerin mesleki yetkinliklerini artırmak, sektörel farkındalığı yükseltmek ve Samsun’un lojistik potansiyelini destekleyecek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamak yer alıyor.

SAMSUN TSO LİDERLİĞİNDE, AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN EŞ FİNANSE EDİLEN INTERREG NEXT KARADENİZ HAVZASI PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN BSB-LOGINET-KARADENİZ HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK VE İŞ BİRLİĞİ AĞI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN “GENÇLERE YÖNELİK LOJİSTİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ” TAMAMLANDI. BEŞ GÜN SÜREN EĞİTİME KATILAN 30 GENÇ, SERTİFİKALARINI SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU’NUN ELİNDEN ALDI.