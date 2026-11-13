Güneyşehir'de 3 bin 414 sosyal konutun hak sahipleri 5 aralıkta belirlenecek

konut projesi ve kura tarihi:

Şahinbey Belediyesi tarafından Güneyşehir'de inşa edilen 3 bin 414 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Bu bloklar, belediyenin toplam 10 bin konut hedefinin ilk etabını oluşturuyor ve aynı anda toplu inşa edilmesi bakımından belediye yetkilileri tarafından Türkiye'de bir rekor olarak değerlendirildi.

Projede konutların temelinin 10 Şubat'ta atıldığı ve inşaat sürecinin planlandığı şekilde ilerleyerek tamamlandığı bildirildi. Şu aşamada yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediliyor.

teslim takvimi ve süreç:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kat kurasının 5 Aralık 2026 tarihinde düzenleneceğini açıkladı. Kura töreni 10.00'da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve hak sahipleri bu çekimle belirlenecek.

Tahmazoğlu, hak sahiplerinin yeni konutlarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ve yıl bitmeden teslimlerin tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Belediye yetkilileri, teslim öncesi son altyapı ve çevre düzenleme işlerinin tamamlanacağını bildirdi.

törenin önemi ve belediyenin hedefi:

Proje yetkilileri, toplu konut üretimiyle belediyenin konut sahibi yapma hedefinin hızlandırıldığını belirtiyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sürecin tamamlanmasının ardından benzer projelere hız kesmeden devam edeceklerini ve amaçlarının herkes konut sahibi olana dek çalışmak olduğunu ifade etti.

Hak sahibi olacak vatandaşlara yönelik kura ve teslim sürecine ilişkin ayrıntılar, belediye tarafından duyurulmaya devam edecek; kat kurası ve teslim takvimiyle ilgili resmi açıklamalar Şahinbey Belediyesi kanallarından takip edilebilecek.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, TARAFINDAN YAPTIRILAN 10 BİN KONUTUN İLK ETABI OLAN 3 BİN 414 SOSYAL KONUTLARI YAPIMI TAMAMLANDI. ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU KAT KURA ÇEKİMLERİNİN, 5 ARALIK 2026 TARİHİNDE YAPILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.