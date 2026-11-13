Elazığ’da 82 yıl sonra sessiz anma: Ahıska sürgünü yad edildi

Elazığ’da anma programı gerçekleştirildi:

Elazığ’da, 14 Kasım 1944 tarihinde yaşanan Ahıska Sürgününün 82’nci yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. Etkinlik, Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi ve merkezde ikamet eden Ahıska Türkü vatandaşların yanı sıra kurum müdürleri ile protokol temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Organizasyonda, 82 yıl önce vatanlarından koparılışın görüntülerinin yer aldığı bir sinevizyon sunumu sergilendi.

sinevizyon ve edebî anlar:

Sinevizyon gösterimi, Ahıska Türklerinin o dönemde yaşadığı zorlu göç yolculuğunu ve belleklerinde kalan acıları görsel olarak aktardı. Etkinlikte sürgün temalı şiirler okundu, ağıtlar seslendirildi; bu anlarda salondaki katılımcılar duygusal anlar yaşadı ve bazıları gözyaşlarına hâkim olamadı.

valinin mesajı ve toplumsal dayanışma:

Programda konuşan Vali Dr. Numan Hatipoğlu, 14 Kasım 1944’te yaşanan sürgünün ortak hafızadaki derin acısını paylaştıklarını vurguladı. Vali Hatipoğlu, devletin ve Türk milletinin her zaman Ahıska Türkü soydaşlarının yanında olduğunu ifade etti. Konuşma, toplumsal hafızanın korunmasının ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Bu tür anma etkinlikleri, geçmişte yaşanan kayıpların hatırlanması ve kuşaklar arası hafızanın aktarılması bakımından önem taşıyor. Elazığ’daki program, hem anma hem de bir araya gelme vesilesi olarak Ahıska Türkü toplumunun duygularını ve birlik mesajını ön plana çıkardı.

ETKİNLİK KAPSAMINDA AHISKA TÜRKLERİNİN 82 YIL ÖNCE VATANLARINDAN KOPARILIŞINI VE YAŞADIKLARI ZORLU GÖÇ YOLCULUĞUNU KONU ALAN SİNEVİZYON GÖSTERİMİ SUNULDU.