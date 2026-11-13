Miniklerin bed'-i besmele töreninde manevi birlik ve sevinç

Düzce'de Fevzi Çakmak Cemil Dede Ayşe Nine 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen Bed'-i Besmele programı büyük ilgi gördü. Velilerin ve vatandaşların katıldığı etkinlik, hem coşku hem de manevi bir birlik duygusu içinde gerçekleşti.

konvoy ve camideki görüntüler:

Program, kurs önünden velilerle oluşturulan konvoyun Mareşal Fevzi Çakmak Camii'ne hareket etmesiyle başladı. Camide iki minik öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilaveti katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi. Salavatlar eşliğinde sahneye çıkan çocukların sesleri ve toplu hadis sunumu programın atmosferini güçlendirdi.

hediyeleşme ve topluluk vurgusu:

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, geçen yıl kursta eğitim görmüş öğrencilerin bu yılki miniklere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etmesi oldu. Bu jest, nesiller arası süreklilik ve topluluk içindeki dayanışmanın somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

katılımcılar ve duygusal kapanış:

Programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, İl Müftü Yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, Şube Müdürü Cengiz Akça, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü'nün konuşmasının ardından iki öğrencinin yaptığı kapanış duası salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Program, cami bahçesinde düzenlenen yemek ikramıyla sona erdi. Etkinlik, küçük yaşta verilen dini eğitimin yanı sıra aile ve cemaat bağlarını güçlendiren, gelenek ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarımını simgeleyen bir buluşma olarak değerlendirildi.

DÜZCE FEVZİ ÇAKMAK CEMİL DEDE AYŞE NİNE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU’NDA EĞİTİM GÖREN MİNİKLER İÇİN DÜZENLENEN BED’-İ BESMELE PROGRAMINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI. KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ, SALAVATLAR VE DUALARLA GERÇEKLEŞEN PROGRAMDA ÖĞRENCİLERE KUR’AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ.