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MSB: Tuğberk İmamoğlu gemisi ROV ile tespit edildi, arama kurtarma 7/24 sürüyor

MSB, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ROV ile denizin yüzlerce metre altında teşhis edildiğini ve aramaların 7/24 sürdüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

MSB: Tuğberk İmamoğlu gemisi ROV ile tespit edildi, arama kurtarma 7/24 sürüyor

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından tespit edildiği bildirildi.

ROV ile tespit:

Paylaşımda yer alan ifadede, "Marmara Denizi’nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, denizin yüzlerce metre altında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Akın kurtarma gemisindeki TCB Istakoz-2 ROV cihazı ile teşhis edilmişti." denildi.

Arama kurtarma çalışmaları:

MSB açıklamasında ayrıca, Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor ifadesine yer verildi. Bakanlık, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüğünü belirtti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) TARAFINDAN, MARMARA DENİZİ’NDE BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU İSİMLİ GEMİYE...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) TARAFINDAN, MARMARA DENİZİ’NDE BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU İSİMLİ GEMİYE İLİŞKİN "BÖLGEDEKİ ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE 7/24 ESASINA GÖRE DEVAM EDİLİYOR" DENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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