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Isparta'da 14 bin 436 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Isparta Emniyeti'nin 4 Eylül 2026 operasyonunda 14 bin 436 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 0,55 gram esrar ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Isparta'da 14 bin 436 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Isparta'da narkotik operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda madde ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

operasyonda ele geçirilenler:

Polis ekiplerinin aramalarında 14 bin 436 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 0,55 gram esrar bulundu. Ele geçirilen maddelerin miktarı, operasyonun kapsamını ve hedeflenen dağıtım ağının potansiyel büyüklüğünü gösteriyor.

şüphelinin tutuklanması:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İşlemleri yapan birim olarak Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü adı açıklandı.

YAPILAN OPERASYONDA 14 BİN 436 ADET KAĞIDA EMDİRİLMİŞ SENTETİK KANNABİNOİD İLE 0,55 GRAM ESRAR ELE...

YAPILAN OPERASYONDA 14 BİN 436 ADET KAĞIDA EMDİRİLMİŞ SENTETİK KANNABİNOİD İLE 0,55 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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