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Kozluk'ta Samanyolu mevkiinde iki otomobil çarpıştı: dört yaralı

Batman'ın Kozluk Samanyolu mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozluk'ta Samanyolu mevkiinde iki otomobil çarpıştı: dört yaralı

Samanyolu mevkiinde kaza

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay yerindeki müdahale ve sevk

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve inceleme

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor; kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için araştırma sürdürülüyor.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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