Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Muğla'da geleneksel düğün yemekleri festivali Kurşunlu Meydanı'nda kültürü yaşattı

Muğla'da düzenlenen 5. Uluslararası Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali, Kurşunlu Meydanı'nda yöresel tatlar, atölyeler ve uluslararası folklor gösterileriyle gerçekleşti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:25

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 20:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da geleneksel düğün yemekleri festivali Kurşunlu Meydanı'nda kültürü yaşattı

Muğla'nın geleneksel tatları ve ritüelleri meydanda buluştu

Muğla’nın köklü gastronomi kültürünü ve düğün ritüellerini yaşatmak amacıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali, Kurşunlu Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Slow Food Muğla topluluğunun öncülüğünde yapıldı ve kent merkezinde yerel üreticiler, ziyaretçiler ile kültürel miras bir araya geldi.

Lezzetler ve atölyeler:

Festival alanında katılımcılara Muğla’nın geleneksel lezzetleri ikram edildi; alanda tarhana ve keşkek dağıtımı yapıldı, yöresel tatlılardan saraylı tatlısı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gastronomi ve el sanatları atölyeleriyle, üreticiler ve Slow Food gönüllüleri kurulan stantlarda yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Etkinlik, coğrafi işaretli Muğla lezzetlerinin daha geniş kitlelere duyurulması ve yerel üreticilerin desteklenmesi hedefleriyle şekillendi.

Temsili düğün ve folklor gösterileri:

Festivalin en dikkat çeken bölümünü, Muğla’nın geleneksel düğün merasimlerinin canlandırıldığı temsili düğün oluşturdu. Kurşunlu Meydanı’nda sahnelenen mizansen geçmişten günümüze aktarılan ritüelleri yeniden canlandırdı; bölge dizileri ve çeşitli projelerde rol alan tanınmış oyuncuların katkısıyla nostaljik anlar yaşandı. Ayrıca üç farklı ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen folklor ekipleri, geleneksel kıyafetleri ve oyunlarıyla alana renk kattı.

Festival boyunca sergilenen gösteriler ve ikramlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü; etkinlik, hem kültürel mirasın görünür kılınmasına hem de yerel ekonomiye katkı sağlanmasına hizmet etti.

Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, festivalin amacını şu sözlerle özetledi: "Şehrimizin kalbinde, Arasta ve Kurşunlu Meydanı gibi tarihi bir alanda bu festivali icra ediyoruz. Amacımız hem bu kıymetli alanın korunarak tanıtılmasını sağlamak hem de geleneksel düğün yemeklerimiz ile merasimlerimizi yaşatmak".

Tetik, organizasyona katkı sunan kurumlar için de teşekkür ederek; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve ilgili odaların desteğini vurguladı. Festival, geleneksel yemeklerin, folklor gösterilerinin ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi.

MUĞLA’DA 5. ULUSLARARASI GELENEKSEL DÜĞÜN YEMEKLERİ FESTİVALİ COŞKUYLA...

MUĞLA’DA 5. ULUSLARARASI GELENEKSEL DÜĞÜN YEMEKLERİ FESTİVALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konservatuvar yaz okulu 1.865 kursiyeri sertifikayla uğurladı
images

Angela Merkel'in anıları Türkiye'de: özgürlük ve kararların tanıklığı
images

Manisa’da bağbozumu geri döndü, üzümün başkenti kent merkezinde kutlanıyor
images

Sefo, festivalin ritmini Çanakkale'ye taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor Antalyaspor sınavına taktiksel prova yaptı

Binlerce gösterici Miçotakis'in Selanik konuşması öncesi kent merkezini kesti

Kadıköy'de derbi dengelendi: Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1

MHP'li Adan'dan birlik çağrısı: seçimde önce Türkiye diyen öne geçer

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu