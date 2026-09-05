Muğla'da geleneksel düğün yemekleri festivali Kurşunlu Meydanı'nda kültürü yaşattı

Muğla'nın geleneksel tatları ve ritüelleri meydanda buluştu

Muğla’nın köklü gastronomi kültürünü ve düğün ritüellerini yaşatmak amacıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali, Kurşunlu Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Slow Food Muğla topluluğunun öncülüğünde yapıldı ve kent merkezinde yerel üreticiler, ziyaretçiler ile kültürel miras bir araya geldi.

Lezzetler ve atölyeler:

Festival alanında katılımcılara Muğla’nın geleneksel lezzetleri ikram edildi; alanda tarhana ve keşkek dağıtımı yapıldı, yöresel tatlılardan saraylı tatlısı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gastronomi ve el sanatları atölyeleriyle, üreticiler ve Slow Food gönüllüleri kurulan stantlarda yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Etkinlik, coğrafi işaretli Muğla lezzetlerinin daha geniş kitlelere duyurulması ve yerel üreticilerin desteklenmesi hedefleriyle şekillendi.

Temsili düğün ve folklor gösterileri:

Festivalin en dikkat çeken bölümünü, Muğla’nın geleneksel düğün merasimlerinin canlandırıldığı temsili düğün oluşturdu. Kurşunlu Meydanı’nda sahnelenen mizansen geçmişten günümüze aktarılan ritüelleri yeniden canlandırdı; bölge dizileri ve çeşitli projelerde rol alan tanınmış oyuncuların katkısıyla nostaljik anlar yaşandı. Ayrıca üç farklı ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen folklor ekipleri, geleneksel kıyafetleri ve oyunlarıyla alana renk kattı.

Festival boyunca sergilenen gösteriler ve ikramlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü; etkinlik, hem kültürel mirasın görünür kılınmasına hem de yerel ekonomiye katkı sağlanmasına hizmet etti.

Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, festivalin amacını şu sözlerle özetledi: "Şehrimizin kalbinde, Arasta ve Kurşunlu Meydanı gibi tarihi bir alanda bu festivali icra ediyoruz. Amacımız hem bu kıymetli alanın korunarak tanıtılmasını sağlamak hem de geleneksel düğün yemeklerimiz ile merasimlerimizi yaşatmak".

Tetik, organizasyona katkı sunan kurumlar için de teşekkür ederek; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve ilgili odaların desteğini vurguladı. Festival, geleneksel yemeklerin, folklor gösterilerinin ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi.

MUĞLA’DA 5. ULUSLARARASI GELENEKSEL DÜĞÜN YEMEKLERİ FESTİVALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ