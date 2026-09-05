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Gizem Örge: yarı finale yakışır mücadele ve taraftarın itici gücü

CEV Trendyol 2026'da Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükselen A Milli Takımda Gizem Örge, mücadeleyi ve taraftar desteğini övdü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gizem Örge: yarı finale yakışır mücadele ve taraftarın itici gücü

maç değerlendirmesi:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Gizem Örge, performansları için memnuniyetini dile getirdi.

Örge, "Performansımız için çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Bugün yarı finale yakışır bir mücadele oldu." dedi. Maçın akışıyla ilgili olarak da "Bir, iki kritik hakem kararlı pozisyon oldu. Hata yaptığımız anlar oldu ve oralarda çok itici bir güçtü." ifadelerini kullandı.

taraftarın rolü:

Gizem Örge, seyircinin maçtaki etkin katkısını vurguladı: "Taraftar bugün maçı bizimle birlikte oynadı. Böyle olduğunda biz de çok iyi hissediyoruz ve çok daha agresif, motive oynuyoruz. O yüzden onların desteği bizim için çok önemli." Örge, takımın hedefini de ön plana çıkararak "Yarın da aynı enerjiyle hep birlikte buradan kupayla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Milli voleybolcu Gizem Örge, Sırbistan karşılaşmasının yarı finale yakışır bir mücadele olduğunu...

Milli voleybolcu Gizem Örge, Sırbistan karşılaşmasının yarı finale yakışır bir mücadele olduğunu söyleyerek, taraftarların da kendileriyle beraber oynadığını ifade etti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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