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Adıyaman'da kaza: Turgut Reis Mahallesi'nde elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'nde elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarpışması sonucu Mustafa Özer yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da kaza: Turgut Reis Mahallesi'nde elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Elektrikli bisikleti kullanan sürücünün Mustafa Özer olduğu, karşı taraftaki otomobilin sürücüsü ve plakası ise henüz öğrenilemedi.

Yaralının durumu:

Çarpışma sonrası yaralanan Mustafa Özer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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