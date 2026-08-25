Adıyaman'da kaza: Turgut Reis Mahallesi'nde elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:
Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.
Elektrikli bisikleti kullanan sürücünün Mustafa Özer olduğu, karşı taraftaki otomobilin sürücüsü ve plakası ise henüz öğrenilemedi.
Yaralının durumu:
Çarpışma sonrası yaralanan Mustafa Özer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı:
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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