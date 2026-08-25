Hakkâri kırsalında asfalt atağı: Şemdinli ve Derecik yolları modernleşiyor

Hakkâri kırsal yol çalışmaları

Hakkâri İl Özel İdaresi olarak kırsal kesimde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve modern hâle getirmek amacıyla yürütülen yol yapım ve asfaltlama çalışmaları program dâhilinde aralıksız sürüyor.

Çalışmanın uygulandığı güzergahlar:

Derecik ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirilen yol asfaltlama çalışmalarının ardından, Şemdinli ilçesinde de asfaltlama çalışmalarına başlandı. Program kapsamında Boğazköy yolunun asfaltlanmasının ardından, ekiplerimiz Tekeli köyü ile Tanyolu Mezrası arasındaki 6 kilometrelik yolda BSK sıcak asfalt uygulamasını sürdürüyor. Toplam 6 kilometrelik yolun 2 kilometrelik kısmının asfaltlanması tamamlanırken, kalan bölümde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

2026 yılı gerçekleşmeleri ve sonraki adımlar:

2026 yılının şu ana kadar il merkezindeki 7 köy yolunda toplam 22,5 kilometre, Derecik ilçesinde Gelişen köyü ve bağlı 4 mezrada toplam 18 kilometre olmak üzere, toplam 40,5 kilometre yol BSK asfalt ile kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İl merkezindeki köy yolları ile Şemdinli ilçesine bağlı köylerdeki çalışmalar devam ediyor; Şemdinli’deki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yüksekova ilçesindeki asfalt programına başlanacaktır.

Hakkâri İl Özel İdaresi, yol asfaltlama çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü bildiriyor.

DERECİK İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL ASFALTLAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN, ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.