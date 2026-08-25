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Kuzey çevre yolunda cips yüklü dorsede yangın, sürücü kupayı ayırdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cips yüklü 68 ABF 343 plakalı tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; dorse kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuzey çevre yolunda cips yüklü dorsede yangın, sürücü kupayı ayırdı

Kuzey çevre yolunda dorsede yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Zeynep T. idaresindeki cips yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Diğer sürücülerin ikazı üzerine sürücü alevleri fark ederek kupayı dorseden ayırdı.

Yangına müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Müdahale sonrasında yapılan incelemede yangının dorsede yoğun hasara yol açtığı ve dorse kullanım dışı kaldığı bildirildi. Olayda tır üzerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı ve yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Olayda etkilenen araç plakası 68 ABF 343 olarak kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerini sürdürüyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TIRIN DORSESİNDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TIRIN DORSESİNDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, DORSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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