Ordu'da durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucular zanlıyı cezaevine götürdü

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamada, durdurulan bir araç ve sürücüsü üzerinde arama yapıldı.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Aramada 11,05 gram sentetik kannabinoid ile 49,27 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan maddeler ve miktarlar tutanaklara geçirildi.

hukuki süreç ve tutuklama:

Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatılan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE