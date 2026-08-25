Dolar 48,0967 +0,05%
Euro 56,1034 +0,00%
Bist 14.493,86 -0,05%
Altın Gram 7.246,94 -0,24%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,11 -0,47%
--°

Ordu'da durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucular zanlıyı cezaevine götürdü

Ordu'da yürütülen operasyonda üzerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli, 11,05 g sentetik kannabinoid ile 49,27 g metamfetaminle tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucular zanlıyı cezaevine götürdü

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamada, durdurulan bir araç ve sürücüsü üzerinde arama yapıldı.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Aramada 11,05 gram sentetik kannabinoid ile 49,27 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan maddeler ve miktarlar tutanaklara geçirildi.

hukuki süreç ve tutuklama:

Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatılan şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim
images

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama
images

Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası için seferberlik
images

Başkomiser numarasıyla 13,5 milyon liralık dolandırıcılık: 3 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama

Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti

Söke'de okul çatısına bakım: Vakıfbank İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi