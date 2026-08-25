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Bursa'da ergenlerde nikotinle mücadele için dört hastanede özel poliklinikler

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünlerine başlama yaşının düşmesi üzerine dört hastanede çocuk ve ergen sigara bırakma poliklinikleri açtı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da ergenlerde nikotinle mücadele için dört hastanede özel poliklinikler

hizmete alınan poliklinikler

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünlerine başlama yaşının son yıllarda giderek düşmesi üzerine dört hastanede Çocuk ve Ergen Sigara Bırakma Polikliniğini devreye aldı. Hizmet verilen kurumlar arasında Bursa Şehir Hastanesi, Dr. Aytan Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor.

neden böyle bir adım atıldı:

Yapılan açıklamalara göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı tütün kontrol programları çerçevesinde erken yaşta tütün kullanımını engellemek ve ergenlerin nikotin bağımlılığından korunmasını sağlamak amaçlanıyor. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erdem Uzun, tütün ürünleri kullanımının gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın da öncülüğünde hastanemizde bu ay itibarıyla bir sigara bırakma polikliniği açmış bulunmaktayız. Sigarayı bırakmak isteyen ya da bırakmak için henüz kendini hazır hissetmeyen tüm gençlerimizi ve aileleri sigara bırakma polikliniğimize bekliyoruz."

tedavi yaklaşımları ve elektronik sigara uyarısı:

Polikliniklerde gençlere hem psikolojik destek hem de motivasyonel görüşmeler sunuluyor; gerektiğinde ilaç tedavileri de uygulanarak kişinin bırakma isteği arttırılmaya çalışılıyor. Uzun, elektronik sigara kullanımına dair de uyarıda bulunarak, "Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğuna dair ya da zararsız olduğuna dair bir inanış da var. Maalesef bu böyle değil. Elektronik sigara da nikotin içerdiği için ergenlerin beynine zarar vermekte" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca ailelere de başvurmanın önemini hatırlatıyor. Doç. Dr. Uzun, ailelerin baskı yerine destekleyici yaklaşımla çocuklarının yanında olmalarının gerektiğini vurguluyor: "Biz bu konuda da ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda yardım ediyoruz, onlara yol gösterici oluyoruz." Poliklinikler, gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atması için rehberlik ve tedavi hizmeti sunmayı hedefliyor.

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TÜTÜN ÜRÜNLERİNE BAŞLAMA YAŞININ SON YILLARDA GİDEREK DÜŞMESİ SEBEBİYLE...

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TÜTÜN ÜRÜNLERİNE BAŞLAMA YAŞININ SON YILLARDA GİDEREK DÜŞMESİ SEBEBİYLE BURSA’DAKİ 4 HASTANEDE "ÇOCUK VE ERGEN SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ" HİZMETİNİ DEVREYE ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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